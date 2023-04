Spezialchemiekonzern Evonik trennt sich von Standort

Der Konzern will sich stärker auf margenstarke Spezialgeschäfte konzentrieren. Im Zuge des Umbaus verkauft Evonik den Standort Lülsdorf – weitere sollen folgen.

Vorstandschef Christian Kullmann will den Konzern auf margenstarke Geschäfte in der Spezialchemie ausrichten. (Foto: Reuters) Evonik-Logo

Düsseldorf Der Spezialchemiekonzern Evonik verkauft seinen Standort Lülsdorf und treibt damit seinen Umbau voran. Der Lülsdorf und das damit verbundene Geschäft mit Cyanurchlorid in Wesseling gingen an die International Chemical Investors Group (ICIG), teilte Evonik am Donnerstag mit. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen.

ICIG mit Sitz in Luxemburg kündigte „umfangreiche Investitionen“ in die übernommenen Standorte an. Zu den Vereinbarungen mit ICIG gehöre ein Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis ins Jahr 2032, erklärte Evonik.

ICIG übernehme rund 600 Mitarbeiter und alle Produktionsanlagen, hieß es weiter. Insgesamt erwirtschafteten die Geschäfte, von denen sich Evonik nun trennt, im Jahr 2022 einen Umsatz von etwa 260 Millionen Euro. Der Konzern hatte im Oktober 2021 angekündigt, den Standort in neue Hände abgeben zu wollen.

Konzernchef Christian Kullmann will Evonik auf margenstarke Geschäfte in der Spezialchemie ausrichten. Noch weitere Aktivitäten stehen deshalb auf seiner Verkaufsliste. Dazu gehört das Geschäft Performance Intermediates. Zu dem intern C4-Verbund genannten Geschäft gehören rund 1000 Mitarbeiter, die unter anderem Zusätze für Kraftstoffe, PVC und Kautschuk produzieren. Auch für den Bereich Superabsorber, wie sie in Windeln zum Einsatz kommen, will Evonik einen neuen Eigner finden Mehr: 2023 wird zum Schicksalsjahr für die deutsche Chemieindustrie