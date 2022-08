Sportwagen Audi steigt ab 2026 in die etwas sauberere Formel 1 ein – Duesmann: E-Fuels spielen entscheidende Rolle

Maßgeblich für Audis Engagement sei die Änderung des Motorenreglements, die ab 2026 gilt. Dadurch werden die Boliden zwar sauberer, die Formel 1 aber nicht.

Die Volkswagen-Tochter will sich ab 2026 in der Rennserie engagieren. (Foto: Audi) Audi-Konzeptfahrzeug für die Formel 1

Düsseldorf Audi steigt in den Rennzirkus der Formel 1 ein. Die Ingolstädter VW-Tochter teilte am Freitag mit, sie trete ab 2026 mit einer eigens entwickelten Antriebseinheit an. Das Projekt werde am Standort von Audi Sport in Neuburg an der Donau beheimatet sein.

Entscheidend für Audis Einstieg in die Formel 1 sei die Änderung des Motorenreglements, die ab 2026 in Kraft tritt. Ab dann sind Hybrid-Antriebe Pflicht. Das elektrische Aggregat mit rund 475 PS soll in etwa so stark sein wie der 1,6-Liter-Verbrennungsmotor mit circa 544 PS, heißt es bei Audi.

Außerdem setzt die Formel 1 dann auf synthetische Kraftstoffe, auch E-Fuels genannt. Auf diese Weise wolle die Formel 1 das Ziel erreichen, bis 2030 klimaneutral zu sein.

„Mit dem neuen Reglement ist für uns genau jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einstieg. Denn die Formel 1 und Audi verfolgen beide eindeutige Nachhaltigkeitsziele“, sagte Audi-Chef Markus Duesmann.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen