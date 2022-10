Sportwagen Porsche gelingt Aufholjagd im dritten Quartal – Absatz dreht ins Plus

Der Sportwagenbauer macht die Rückgänge aus dem ersten Halbjahr wieder wett. Die Absatzrally im dritten Quartal könnte zum Treiber für den Aktienkurs werden.

Der erste vollelektrische Porsche kam im dritten Quartal weltweit nur auf 25.073 Auslieferungen. (Foto: Bloomberg) Produktion des Porsche Taycan in Stuttgart

Stuttgart Der vor zwei Wochen an die Börse gegangene Sportwagenbauer Porsche AG hat im dritten Quartal eine Aufholjagd geschafft. Hatte die VW-Tochter im ersten Halbjahr 2022 noch fünf Prozent weniger Fahrzeuge verkauft, so drehten die Zuffenhausener den Gesamtabsatz durch zweistellige Wachstumsraten von Juli bis September ins Plus, wie das Unternehmen am Freitagmorgen mitteilte.

Nach neun Monaten steht jetzt trotz der Weltkrisen insgesamt ein Wachstum von zwei Prozent auf 221.512 Fahrzeuge in den Büchern. Ausgerechnet im vom Ukrainekrieg gebeutelten Europa und speziell in Deutschland legte Porsche bei den Auslieferungen am deutlichsten zu. Die Absatzrally im dritten Quartal könnte auch den Aktienkurs beflügeln. Mit 87 Euro lagen die Porsche-Titel zuletzt noch über dem Ausgabekurs von 82,50 Euro.