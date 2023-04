Sportwagen Porsche startet mit 18 Prozent Absatzplus – Schwacher Taycan

Der Sportwagenbauer lässt das absatzwache Vorjahr hinter sich. Besonders China und Nordamerika sorgen bei Porsche für starke Zuwächse. Das Elektromodell Taycan macht Probleme.

Der Absatz des vollelektrischen Sportwagens ist weiter rückläufig. (Foto: IMAGO/VCG) Porsche Taycan

Stuttgart Der Sportwagenbauer Porsche ist mit einem deutlichen Verkaufszuwachs in dieses Jahr gestartet. In den ersten drei Monaten lieferten die Stuttgarter weltweit 80.767 Autos aus und damit 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das seien so viele wie nie zuvor gewesen.

„Der gute Start stimmt uns zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf“, sagte Vertriebschef Detlev von Platen. Der Autobauer legte in allen Regionen zu, trotz laut von Platen weiterbestehenden Lieferproblemen bei wichtigen Bauteilen. Besonders stark war Nordamerika, wo die Zuffenhausener ein Drittel mehr Fahrzeuge verkauften.

Auch der wichtige chinesische Markt legte um 21 Prozent zu. Als wesentlichen Grund für die Erholung des Chinageschäfts nennt Porsche die Erholung des Landes von den pandemiebedingten Auswirkungen des Vorjahrs. In Europa (ohne Deutschland) lieferte das Unternehmen rund 14 Prozent mehr Fahrzeuge an die Kunden aus. In Deutschland betrug das Plus 19 Prozent.