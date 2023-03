Stahl Arbeitnehmer werfen Thyssen-Krupp-Chefin Merz Scheitern bei Zukunftskonzept vor

Eine Aufsichtsratssitzung, viele Fragen: Arbeitnehmervertreter vermissen bei der Konzernchefin Verbindlichkeit, etwa beim Verkauf der Stahlsparte. Es gebe viele Spekulationen, aber keinen Beschluss.

Düsseldorf Die Arbeitnehmervertreter von Thyssen-Krupp haben nach einer Aufsichtsratssitzung scharfe Kritik am Vorstand um Konzernchefin Martina Merz geübt. Merz' Konzept einer „Group of companies“ sei gescheitert, hieß es am Freitag in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegendem Schreiben der Arbeitnehmervertreter an die Betriebsräte und Mitarbeiter. Das Schreiben liegt auch dem Handelsblatt vor.

„Es fehlt seit Monaten ein Gesamtkonzept des Vorstandes.“ Seit letzten Herbst habe sich nichts bewegt und es sei wieder unnötig Zeit verloren gegangen. „Das ist nicht akzeptabel.“ Es müsse gemeinsam geprüft werden, welche Geschäfte aus eigener Kraft entwickelt werden könnten oder wofür Partner gebraucht würden.

Bei den Stahlaktivitäten seien die Arbeitnehmervertreter immer noch bereit, eine mögliche Verselbstständigung zu prüfen. Im Mittelpunkt stehe, dass ein eigenständiges Stahlgeschäft über die notwendige finanzielle Ausstattung verfügen müsse. Das Handelsblatt hatte hier zuletzt über Unstimmigkeiten innerhalb des Konzerns berichtet.

„Wir erwarten hier, dass die Arbeitnehmerseite hier rechtzeitig und transparent mit eingebunden wird.“ Es gebe viele Spekulationen in der Presse, aber keine konkreten Planungen, die den Arbeitnehmervertretern bekannt seien oder die besprochen worden seien. „Somit wurde auch nichts beschlossen.“ Interesse an einem Erwerb des Stahlgeschäfts haben Insidern zufolge der brasilianische Konkurrent CSN, der Finanzinvestor CVC und die indische Jindal-Gruppe angemeldet. Merz will das Stahlgeschäft verselbstständigen. Sie hat aber offengelassen, wie dies geschehen soll - etwa mit einem teilweisen oder kompletten Verkauf, einer Partnerschaft, einem Börsengang oder einem Spin-off. Die Arbeitnehmervertreter und die IG Metall verfolgen die Pläne kritisch. Im Mai soll erweiterte Stahl-Strategie folgen Der Konzern wollte sich zur Aufsichtsratssitzung nicht äußern. In einer Reuters vorliegenden internen Mitarbeiterinfo bekräftigte die Managerin ihren Kurs. „Wir haben immer gesagt, dass eine eigenständige Aufstellung dem Stahl bestmögliche Zukunftsperspektiven bietet. Das gilt unverändert. Und deshalb setzen wir auch diesen Weg weiter“, betonte Merz. Eine selbstständige Stahlsparte könne Partnerschaften eingehen – und so womöglich sicheren Zugang zu sehr wettbewerbsfähigen Energiekosten erhalten. „Das ist für den Stahl und für mögliche Partner von Interesse und damit auch für uns. Wie es mit der traditionsreichen Sparte weitergeht, ist noch unklar. (Foto: Reuters) Stahlwerk von Thyssen-Krupp Der Stahlvorstand unter der Leitung von Bernhard Osburg solle im Mai eine weiterentwickelte „Stahl-Strategie 2030+“ vorlegen. „Wir arbeiten daran, im Mai die eine oder andere konkrete Richtungsentscheidung empfehlen zu können.“ Überall dort, wo mit möglichen Partnern gesprochen werde, habe man das aber nicht alleine in der Hand. >> Lesen Sie auch: Klimafreundlich erzeugter Stahl wird zum lukrativen Geschäft Den Arbeitnehmervertretern zufolge gab es Einigkeit für das weitere Vorgehen bei der Tochter Marine Systems. Gemeinsam unterstütze man die Vorbereitungen zur Verselbstständigung des Geschäfts mit dem Ziel, alle notwendigen, auch finanziellen, Voraussetzungen zu schaffen, um den Verselbstständigungsprozess erfolgreich umzusetzen. Eine Begleitkommission werde zeitnah ihre Arbeit hierzu aufnehmen. „Wir sind davon überzeugt, dass die nötigen Investitionen in ein Wachstum bei den militärischen Produkten wie auch bei zivile Anwendungen in einer selbstständigen Aufstellung besser verwirklicht werden können.“ Mehr: Einbruch im Werkstoffgeschäft – Gewinn von Thyssen-Krupp sinkt um ein Drittel.