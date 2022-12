Stahl Klöckner baut Geschäft in Nordamerika mit Zukauf aus

Der Stahlhändler will die National Material of Mexico für 340 Millionen Dollar übernehmen. Das Geschäft soll noch vor dem Sommer 2023 vollzogen werden.

Der Stahlhändler expandiert mit einem Zukauf in Nordamerika. (Foto: dpa) Klöckner & Co

Duisburg Der Stahlhändler Klöckner & Co will in Nordamerika expandieren und dafür die National Material of Mexico (NMM) übernehmen. Als Kaufpreis seien 340 Millionen US-Dollar (321 Millionen Euro) auf einer barmittel- und schuldenfreien Basis vereinbart worden, teilte das Unternehmen am Montagabend in Duisburg mit.

NMM beliefert den Angaben zufolge den Automobilsektor und weitere Industriekunden in Nordamerika mit Stahl, Elektroband, Aluminium und Edelstahl. Das Unternehmen beschäftige derzeit rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verfüge über zehn Standorte in Mexiko. Im Geschäftsjahr 2021 sei ein Umsatz von rund 610 Millionen Dollar erzielt worden.

Das Geschäft dürfte unter Vorbehalt der notwendigen kartellrechtlichen Genehmigungen noch vor dem Sommer 2023 vollzogen werden, hieß es weiter.

Mehr: Stahlhändler Klöckner & Co kappt Gewinnprognose

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen