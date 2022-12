Stahl Klöckner kauft in Nordamerika zu – CEO Kerkhoff erwartet hohe Nachfrage

Mit der Übernahme von National Material of Mexico stärkt der Stahlhändler sein Nordamerika-Geschäft. Der Vorstandschef sieht hohes Wachstumspotenzial, auch durch das US-Subventionsprogramm IRA.

Der Stahlhändler expandiert mit einem Zukauf in Nordamerika. (Foto: dpa) Klöckner & Co.

Düsseldorf Angesichts umfangreicher Subventionsprogramme in den USA will der Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co. sein Geschäft in Nordamerika ausbauen und setzt dafür auf die Übernahme eines Konkurrenten. Wie der SDax-Konzern am Montagabend mitteilte, wird die Tochtergesellschaft Kloeckner Metals Corporation, mit der der Stahlhändler in den USA vertreten ist, für 340 Millionen US-Dollar (319 Millionen Euro) auf bar- und schuldenmittelfreier Basis den Konkurrenten National Material of Mexico (NMM) erwerben.

Im Gespräch mit dem Handelsblatt erklärte Klöckner-Vorstandschef Guido Kerkhoff, der Deal sei von entscheidender strategischer Bedeutung: „Wir sehen, dass sich derzeit viele unserer Kunden nach neuen Produktionsstandorten in Mexiko umsehen, um die hohe Nachfrage aus den USA zu bedienen.“

Das betreffe insbesondere die Automobilindustrie, die vielfach schon in Mexiko vertreten sei und dort ausreichend Arbeitskräfte vorfinde. „Durch den Zukauf von NMM können wir unser Portfolio beispielsweise um Elektroband erweitern, das für E-Fahrzeuge dringend gebraucht wird.“