Stahlbranche „Warten nicht, bis sich alle Marktakteure bewegt haben“: Stahlhändler Klöckner bietet CO2-Zertifikate an

Düsseldorf Der größte unabhängige Stahlhändler Europas schafft CO2-Transparenz bei nahezu allen 200.000 Produkten des Konzernportfolios. „Sieben Prozent der globalen CO2-Emissionen kommen aus der Stahlherstellung und -verarbeitung“, sagt Klöckner-Vorstandschef Guido Kerkhoff dem Handelsblatt.

Teil der Lösung dieses Problems sei es, die CO2-Emissionen pro Tonne Stahl offenzulegen, um „damit mehr und mehr CO2-reduzierten Stahl in den Markt zu bringen“, so Kerkhoff.

Als neuen Service des Stahlhändlers können Kunden sich ab sofort den sogenannten CO2-Fußabdruck, auch „Product Carbon Footprint“ (PCF) genannt, für nahezu jedes der Klöckner-Produkte mitliefern lassen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der PCF erfasst sämtliche Emissionen des Produkts – von der Rohstoffgewinnung bis zur Auslieferung an den Kunden.

Klöckner will damit einen weiteren Schritt in Richtung Dekarbonisierung gehen. Die Zertifizierung emissionsarmer oder emissionsfreier Produkte sei für den Aufbau grüner Wertschöpfungsketten in der Industrie von zentraler Bedeutung, sagen Experten. Bislang stehen Überlegungen, wie man nachvollziehbare und global anerkannte Zertifizierungsprozesse etabliert, aber erst am Anfang.

Im Oktober hatte die Wirtschaftsvereinigung Stahl einen Vorschlag für ein Labelsystem gemacht, um emissionsarmen oder -freien Stahl zu definieren. Der Vorschlag beinhaltete ein Klassifizierungssystem sowie den PCF des jeweiligen Endprodukts für Stahlkunden – doch konkret umgesetzt wurde dies bislang nicht. Für die Branche ist Klöckners Angebot zur Messung der CO2-Emissionen ein Novum.

Firmen zeigen Interesse an Berechnungstool

Bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres hatte Klöckner ein Klassifizierungssystem für CO2-reduzierte Stahlprodukte entwickelt. „Wir warten nicht, bis sich alle Marktakteure bewegt haben, sondern gehen im Interesse unserer Kunden mutig voran“, erklärt der Konzernchef.

Klöckner-Vorstandschef Guido Kerkhoff sagt: „Wenn sich nicht jeder für seine Vorketten verantwortlich fühlt, wird es nicht funktionieren.“ (Foto: IMAGO/sepp spiegl) Guido Kerkhoff

Die ersten Kunden, die sich die Emissionen ihrer erworbenen Produkte aufschlüsseln lassen, sind Siemens Smart Infrastructure und der Automobilzulieferer ZF. Die Nachfrage sei groß, weitere Kunden gibt Klöckner aber nicht bekannt.

Laut Kerkhoff haben Kunden nicht bloß Interesse an den CO2-zertifizierten Produkten angemeldet, sondern auch an dem entwickelten Tool selbst. Die Unternehmen stünden vor dem Problem, „ihre Lieferantenketten ganzheitlich durchdringen zu müssen – nicht nur für ein Produkt, sondern für alle“, berichtet der Vorstandschef. „Wenn sich nicht jeder für seine Vorketten verantwortlich fühlt, wird es nicht funktionieren.“

Über ein Jahr lang wurden die Emissionen über die gesamte Wertschöpfungs- und Lieferkette ermittelt. „Die Datensammlung erstreckt sich über Lieferketten, die fast den gesamten Globus umfassen.“

Auch bei Akteuren, die ihre Daten nicht so bereitwillig teilten, könnten die Emissionswerte eingeschätzt werden. „Wir ergänzen, wenn notwendig, indem wir wissenschaftliche Daten bei maximaler Kleinteiligkeit verwenden“, sagt Kerkhoff.

In welchem Land das Material hergestellt werde und welche Rohstoffe aus welchen Ländern verwendet würden, wisse die Firma. Hierfür gebe es externe Quellen, die man heranziehen könne. Häufig fehlten valide Informationen direkt vom Hersteller.

Berechnet werden die Werte mithilfe des „Nexigen-PCF-Algorithmus“, der von dem Stahlhändler und der Boston Consulting Group entwickelt wurde. Der Algorithmus ist vom Tüv Süd zertifiziert – und somit unabhängig.

Weiterverarbeitung der Datenmenge ist eine Herausforderung

Doch eine Herausforderung sind bislang noch die weiteren Verarbeitungsmöglichkeiten der Daten: Denn die riesige Menge an ermittelten Emissionen muss nicht nur für das Produkt aufgeschlüsselt werden – sondern auch vom Kunden bei der Weiterverarbeitung kenntlich gemacht werden können.

„Eine Herausforderung bei unseren Kunden besteht in der Vielzahl der Werkstoffe und den damit verbundenen CO2-Emissionen, die in ein komplexes Endprodukt einfließen“, erklärt Kerkhoff. „Hier ist noch die Frage, über welche Technologie, wie etwa eine Blockchain, das langfristig laufen wird.“

Für die Messung des CO2-Fußabdrucks zeigen die Kunden des Stahlherstellers sich zahlungswillig, beobachtet der Konzernchef. „Die Frage, die unsere Kunden vorrangig umtreibt, ist die nach dem Thema Transparenz: Wie viel CO2 ist überhaupt drin?“, so Kerkhoff. „Ein höherer Preis wird akzeptiert, denn wir können mit unseren Materialien und unserem Know-how erheblich dazu beitragen, den CO2-Fußabdruck unserer Kunden zu reduzieren.“

