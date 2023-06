Stahlhersteller Der neue Chef von Thyssen-Krupp tritt an: Das ist die Agenda von Miguel Ángel López Borrego

Zum 1. Juni übernimmt der Spanier den Vorstandsvorsitz des Industriekonzerns. Eine neue Strategie plant er zwar nicht – aber die Gangart dürfte sich entscheidend ändern.

Düsseldorf Für Miguel Ángel López Borrego geht an diesem Donnerstag ein Wunsch in Erfüllung. Drei deutsche Firmen seien überall in der Welt bekannt, Mercedes, Siemens und Thyssen-Krupp, sagte er einmal in kleiner Runde. Bei Siemens hat der Manager mit spanischen Wurzeln bereits große Teile seines beruflichen Lebens verbracht – an diesem Donnerstag übernimmt er nun den Vorstandsvorsitz bei Thyssen-Krupp.

In der deutschen Industrie dürfte es derzeit kaum eine größere Aufgabe geben: Der Ruhrkonzern verliert seit Jahren an Substanz. López’ Vorgängerin Martina Merz hatte praktisch die gesamte Gesellschaft zum Verkauf gestellt und damit Investoren und Mitarbeiter gleichermaßen überfordert. Ihrem Nachfolger fällt nun die Aufgabe zu, das Konglomerat neu zu ordnen.