Stahlhersteller Salzgitter warnt nach Wassereinbruch vor Lieferverzögerungen

Im Stammwerk des Stahlkonzerns ist nach starken Regenfällen Wasser eingedrungen, Maschinen mussten teilweise abgestellt werden. Salzgitter beruft sich auf höhere Gewalt.

Salzgitter gehört zu den größten Stahlkonzernen in Deutschland. (Foto: dpa) Stahlproduktion

Düsseldorf Der niedersächsische Stahlkonzern Salzgitter kämpft nach starken Regenfällen mit dem Einbruch von Wasser in einigen Bereichen des Stammwerks in Salzgitter. Der Konzern habe deswegen Force Majeure ausgerufen, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag.

Er wolle die Kunden warnen, dass es zu Verzögerungen bei den Lieferungen kommen kann. Die Lage sei aber bereits auf dem Weg der Normalisierung. Die Aktie notierte zeitweise mehr als vier Prozent im Minus.

„Es ist Wasser eingedrungen. Das ist höhere Gewalt. Das hat Einfluss auf unsere Produktionskapazitäten gehabt“, sagte der Sprecher. Stellenweise hätten Maschinen abgestellt und das Wasser abgepumpt werden müssen. „Das ist aber alles schon passiert.“ Nun müsse man sehen, ob es zu Verzögerungen überhaupt komme oder nicht. Daher seien die Kunden am Dienstag informiert worden.

Salzgitter gehört neben Thyssen-Krupp und Arcelor-Mittal zu den größten Stahlkonzernen in Deutschland.

