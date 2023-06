Stahlhersteller Staatliche Förderung bei Wasserstoff-Projekt für Thyssen-Krupp rückt näher

Arbeiter am Hochofen des Stahlwerk Thyssen Krupp in Duisburg

Berlin, Düsseldorf Fortschritte im Beihilfeverfahren für Thyssen-Krupp: Bei den Verhandlungen mit der EU-Kommission zu der Milliardenhilfe hat es nun erste Einigungen gegeben. Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne), der Stahlkonzern und Brüssel haben sich auf „zentrale Parameter“ für die beantragte Förderung geeinigt, verlautete es am Dienstag aus Ministeriumskreisen.

Dadurch ist der Weg für die geplante staatliche Förderung in Höhe von zwei Milliarden Euro weitgehend frei. Mit der finalen beihilferechtlichen Genehmigung der Europäischen Kommission sei in den nächsten Wochen zu rechnen.

Der Schritt, dass vor der eigentlichen Genehmigung der Förderung bereits bestimmte Parameter geeint werden, ist ungewöhnlich. Die Beteiligten seien so vorgegangen, da der Industriekonzern die Sicherheit gebraucht habe, um für sein Transformationsprojekt weitere Verträge zu schließen, hieß es aus informierten Kreisen. Dabei geht es etwa um den Bezug von großen Mengen Wasserstoff.

Insgesamt betragen die Kosten des Projekts rund 2,7 Milliarden Euro, heißt es aus Konzernkreisen. Bei der geplanten Förderung von rund zwei Milliarden Euro soll der Bund eine Beihilfe von 1,3 Milliarden leisten, das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt den Industriekonzern mit einer Förderung von 700 Millionen Euro. Der Konzern selbst muss für 700 Millionen aufkommen.

Das Verfahren, das sich bereits seit zwei Jahren hinzieht, gestaltet sich schwierig. Bislang hatten Unstimmigkeiten zwischen Berlin, der EU-Kommission und Thyssen-Krupp die Bewilligung des Förderbescheids verzögert.

Thyssen-Krupp sucht Partner für Stahlsparte

Ende 2026 soll die sogenannte Direktreduktionsanlage in Betrieb gehen und jährlich 2,5 Millionen Tonnen Stahl produzieren – zuerst mit Erdgas und dann mit grünem, also durch Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugtem, Wasserstoff. Da das Wirtschaftsministerium einem vorzeitigen Beginn des Projekts zugestimmt hatte, konnte Thyssen-Krupp bereits mit den Arbeiten am Standort Duisburg beginnen.

Der Umbau des Warmwalzwerk Hochofens mit Wasserstoffspeisung am Hochofen 5H. (Foto: imago images/Frank Ossenbrink) Wasserstoff für Stahlproduktion

Im Oktober 2022 hatte die EU-Kommission einen Förderbescheid für den Konkurrenten Salzgitter AG bewilligt. Bei der Förderung von Thyssen-Krupp habe es allerdings im Verlauf der Verhandlungen mehrmals Diskussionen gegeben, wie das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen erfuhr.

Die anderen beiden namhaften Stahlhersteller in Deutschland, Arcelor-Mittal und Saarstahl, haben ebenfalls noch keine Förderfreigabe erhalten. Insgesamt geht es um eine staatliche Förderung von sechs Milliarden Euro für die vier Stahlkonzerne.

Für den Konzern schafft eine Einigung Planungssicherheit in schwierigen Zeiten. Thyssen-Krupp war im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2022/23 mit einem Verlust von 223 Millionen Euro nicht nur tief in die roten Zahlen gerutscht. Auch die Suche nach einem Partner für die Stahlsparte gestaltet sich laut Informationen des Handelsblatts aus Unternehmens- und Finanzkreisen seit Jahren schwierig.

Die für die grüne Stahlproduktion nötigen Investitionen kann der Konzern alleine nicht bezahlen. In einem offenen Brief hatten die Arbeitnehmervertreter von Thyssen-Krupp und der IG Metall auf ein rasches Handeln gedrängt. Bei einer weiteren Verzögerung oder einem Scheitern der Genehmigung werde es im Aufsichtsrat zu einer weiteren intensiven Diskussion über eine Rücknahme der Investitionsentscheidung führen, hieß es in dem Brief.

>> Lesen Sie hier: Thyssen-Krupp plant Börsengang von Wasserstoff-Tochter Nucera vor dem Sommer

Auch das Bundeswirtschaftsministerium erkennt die Probleme und macht seit Wochen Druck auf die EU-Kommission, das Genehmigungsverfahren schneller voranzutreiben. Minister Habeck hatte mehrfach persönlich auf die Kommission eingewirkt. Es sei „immer die gleiche Plage“, dass beihilferechtliche Genehmigungen so lang dauern würden, hieß es zuletzt aus Ministeriumskreisen.

Die IG Metall hatte den Verantwortlichen aus Brüssel und Berlin zuletzt eine „Benachteiligung“ Thyssen-Krupps bei dem Prüfverfahren vorgeworfen. Der Grüne Bundestagsabgeordnete und Wirtschaftspolitiker Felix Banaszak aus dem Wahlkreis Duisburg II hält das für keine faire Einschätzung.

Die EU-Kommission müsse in solchen Fällen aufwändig prüfen, ob eine Förderung eine Wettbewerbsverzerrung bewirke, die die wirtschaftlichen Ungleichgewichte innerhalb der EU vergrößerten. „Deshalb kann ich – bei allem Verständnis für die Sorgen und bei großem Respekt davor, wie sich die Gewerkschaft und die Betriebsräte für die Beschäftigten einsetzen – eine Benachteiligung nicht erkennen“, sagte Banaszak.

Am Mittwoch wollen mehrere tausend Beschäftigte aller Standorte am Stahlwerk in Duisburg für eine schnelle Förderzusage demonstrieren. Auf der Kundgebung werden auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zu den Beschäftigen sprechen, heißt es aus Unternehmenskreisen.

Mehr: Förderchaos bei Thyssen-Krupp – Grüne Transformation hängt in der Schwebe