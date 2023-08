Stahlindustrie Bei Voestalpine gehen gleich drei Vorstandsmitgliede

Finanzchef Robert Ottel wird seinen Ende März auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Zudem werden sich zwei weitere Manager 2024 aus dem Vorstand verabschieden.

Der Konzern muss sich gleich mehrere neue Vorstände suchen. (Foto: Bloomberg) Stahlproduktion von Voestalpine in Linz

Düsseldorf Der österreichische Stahl- und Verarbeitungskonzern Voestalpine muss für gleich drei seiner sechs Vorstandsmitglieder Ersatz finden. Finanzchef Robert Ottel werde seinen Ende März 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte das Linzer Unternehmen am Montag mit.

Darüber habe Ottel Aufsichtsratschef Wolfgang Eder informiert. Der Aufsichtsrat habe dem Manager einen Fünfjahres-Vertrag angeboten und werde sich nun kurzfristig mit der Nachfolge befassen. Ottel ist seit 2004 Mitglied des Vorstands des Thyssen-Krupp-Konkurrenten und seit 2005 Finanzchef.

Neben Ottel muss Voestalpine zwei weitere Vorstandsmitglieder ersetzen. Vorstandsmitglied Peter Schwab stehe aus persönlichen Gründen nach Auslaufen seines Vertrages am 31. März 2024 nicht weiter zur Verfügung. Ein Nachfolger werde bereits gesucht. Vorstandskollege Franz Rotter verabschiede sich Ende März 2024 in den Ruhestand. Über seine Nachfolge im Vorstand werde in der Aufsichtsratssitzung am Dienstag entschieden.

