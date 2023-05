Stahlindustrie Klöckner & Co bezieht CO2-reduzierten Stahl von Salzgitter

Ab 2025 liefert Salzgitter den klimaschonenden Werkstoff an den Duisburger Stahlhändler. Klöckner & Co will so seine Verfügbarkeit von grünem Stahl erheblich erhöhen.

Klöckner & Co erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von 9,4 Milliarden Euro. (Foto: dpa) Stahl Düsseldorf Der Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co hat mit dem Salzgitter-Konzern eine Vereinbarung für den Bezug von Co2-reduziertem Stahl getroffen. Ab Ende 2025 liefert Salzgitter danach den klimaschonenden Werkstoff an KlöCo. KlöCo könne durch diese Partnerschaft seine Verfügbarkeit von grünem Stahl erheblich erhöhen, sagt Vorstandschef Guido Kerkhoff. Salzgitter-Boss Gunnar Groebler sieht ein hohes Interesse an grünen Stahlprodukten bei Branchen wie der Automobilindustrie und den Herstellern von Haushaltsgeräten. Dies zeige, dass sich die Märkte für grüne Stahlprodukte immer mehr etablierten. rtr