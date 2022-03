Stahlindustrie Lech-Stahlwerke stoppen ihre Stahlproduktion – wegen hohen Strompreisen

In Bayern legen die Lech-Stahlwerke die Produktion für einige Tage still. Das Unternehmen kündigte an, die weitere Strompreisentwicklung zu beobachten.

Das Elektro-Stahlwerk in Meitingen produziert jährlich über eine Millionen Tonnen. (Foto: dpa) Symbolbild: Stahlproduktion in Duisburg Düsseldorf Die stark gestiegenen Stromkosten bereiten der energieintensiven Stahlindustrie immer größere Sorgen. Als eines der ersten Werke in Deutschland stoppten nun die Lech-Stahlwerke im bayerischen Meitingen die Produktion. „Wir legen die Produktion tageweise still“, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. „Eine Produktion ist wirtschaftlich nicht sinnvoll.“ Die Strompreisentwicklung werde weiter genau verfolgt und dann darauf reagiert. Das Elektro-Stahlwerk produziert nach Unternehmensangaben jährlich über eine Millionen Tonnen des Werkstoffs. Der Stromverbrauch entspreche der einer Stadt mit rund 300.000 Einwohnern. Inklusive Tochterunternehmen seien an dem Standort mehr als 1000 Mitarbeiter beschäftigt. Es ist das einzige Stahlwerk in Bayern. Mehr: Hohe Energiekosten: Deutsche Industrie ruft nach Staatshilfe Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen rtr