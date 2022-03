Stahlindustrie Reiner Blaschek rückt als Deutschlandchef bei Arcelor-Mittal nach

Der bisherige Geschäftsführer der Standorte in Bremen und Eisenhüttenstadt übernimmt die Gesamtverantwortung für Deutschland. Das Amt ist derzeit ein ziemlicher Krisenjob.

Der neue Arcelor-Deutschlandchef übernimmt den Job in Krisenzeiten. (Foto: picture alliance/dpa) Reiner Blaschek

Düsseldorf Viel Zeit zur Einarbeitung blieb Reiner Blaschek nicht. Seit dem Jahreswechsel steht der Manager als Nachfolger von Frank Schulz der deutschen Landesgesellschaft des weltgrößten Stahlkochers Arcelor-Mittal vor – und hat seitdem vor allem mit den zahlreichen Verwerfungen zu tun, die in den vergangenen Monaten auf die lange krisengeplagte Stahlindustrie einprasselten. Das reicht von den Folgen der Pandemie über nachfragebedingte Versorgungsengpässe bis hin zum Krieg in Osteuropa.

Im Moment leidet die Branche vor allem unter den hohen Energiepreisen, die sich infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine vervielfacht haben. Am Standort in Hamburg musste Arcelor-Mittal die Produktion bereits drosseln, weil der Betrieb angesichts der gestiegenen Kosten nicht mehr wirtschaftlich ist.

Dort wird Eisenschwamm mithilfe von Erdgas aus Eisenerz gewonnen und anschließend in einem Elektrolichtbogenofen unter Einsatz von Strom zu Stahl geschmolzen. Das Werk bekommt die Energiekrise also gleich an zwei Stellen zu spüren.