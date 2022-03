 Stahlindustrie: Tata-Steel-Manager Henrik Adam: „Wir müssen Abhängigkeiten reduzieren“

Düsseldorf Die europäischen Stahlhersteller leiden unter den gestiegenen Rohstoffkosten infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. „Wir bekommen vor allem die hohen Energiepreise zu spüren“, sagte Tata-Steel-Vorstandsmitglied Henrik Adam im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Das wird den Markt auf der Beschaffungsseite stark beeinflussen“, so der Manager. „Aber es ist noch zu früh, um die langfristigen Auswirkungen zu bewerten.“

Im vergangenen Jahr wechselte Adam von der Position des CEO von Tata Steel Europe in den Vorstand der indischen Konzernmutter, für die er das europäische Geschäft seither als Anteilseignervertreter betreut. Die neue Position gebe ihm die Gelegenheit, auch einmal kritischere Fragen zu stellen: „Ich kenne das Geschäft ja sehr gut.“ Von der Notwendigkeit täglicher Entscheidungen sei er nun losgelöst. „Das ist für mich eine sehr attraktive Aufgabe.“

Tata Steel sieht er dabei in Europa gut aufgestellt. Im Oktober hatte der Konzern seine europäische Tochter in ein niederländisches und ein britisches Unternehmen geteilt, um flexibler auf verschiedene Rahmenbedingungen beim Klimaschutz reagieren zu können. Fusionen mit Konkurrenten seien allerdings kein Thema mehr, so Adam. „Es wird durch die Transformation aber sicher neue Formen von Partnerschaften geben, beispielsweise entlang neuer Wertschöpfungsketten.“ Daran wolle sich Tata Steel beteiligen.

Lesen Sie hier das gesamte Interview:

Herr Adam, der Krieg in der Ukraine betrifft auch die europäische Stahlindustrie. Welche Folgen hatten die daraus folgenden Verwerfungen bislang für Tata Steel in Europa?

Als Stahllieferanten für die EU spielen Russland und die Ukraine nur eine untergeordnete Rolle. Wir bekommen vor allem die hohen Energiepreise zu spüren. Das wird den Markt auf der Beschaffungsseite stark beeinflussen. Aber es ist noch zu früh, um die langfristigen Auswirkungen zu bewerten. Bis das alles sichtbar wird, wird es noch ein paar Wochen dauern.

Welche kurzfristigen Maßnahmen haben Sie ergriffen?

Es gibt Möglichkeiten für Langfristverträge, einzelne Rohstoffe lassen sich zudem preislich absichern, also hedgen. Das machen wir ebenso wie viele andere auch. Im Detail gibt es verschiedene, spezifische Möglichkeiten – beispielsweise auch im Bestandsmanagement. Allerdings ist die Beschaffungslandschaft sehr heterogen. Erze kann man beispielsweise sehr gut absichern. Kohle eher nicht.

Sind Sie trotzdem weiterhin lieferfähig?

Wir kaufen unsere Rohstoffe global ein. Sicherlich sind auch Lieferungen aus Russland dabei. Nachdem wir Inventur gemacht haben, sind wir uns allerdings sicher, dass wir unsere Kunden auch weiterhin gut versorgen können.

Vor dem Konflikt des Westens mit Russland haben wir in den vergangenen Jahren mehrere Handelsstreits erlebt. Der wohl bedeutendste spielt sich zwischen den USA und China ab. Was bedeutet das für ein Unternehmen wie Tata Steel, das weltweit vertreten ist?

Wir haben nur ganz wenige Kunden, die wirklich global operieren. Natürlich sind die Automobilhersteller an vielen Orten in der Welt präsent. Aber am Ende kaufen die deutschen Werke ihren Stahl in Europa ein, ebenso wie die chinesischen Werke lokal für sich selbst in Asien einkaufen. Auch auf der Zuliefererseite gibt es hauptsächlich lokale Märkte.

Und im eigenen Einkauf? Da können Sie nicht beliebig auf lokale Lieferanten ausweichen.

Ja, wir kaufen global ein – bei Lieferanten in den USA, Brasilien oder Australien zum Beispiel. Hier muss es darum gehen, Abhängigkeiten zu reduzieren, um flexibel zu bleiben. Das ist eine Kernaufgabe der Beschaffung.

Sie selbst haben seit einiger Zeit eine neue Funktion bei der Konzernmutter von Tata Steel, nachdem die europäische Tochter in einen niederländischen und einen britischen Teil getrennt worden ist. Was ist Ihr Aufgabenbereich?

Ich habe mehrere Aufgabenfelder: Zunächst einmal bin ich der Vertreter des Anteilseigners vor Ort. Damit bin ich Ansprechpartner für die beiden Geschäftsführungen in den Niederlanden und Großbritannien. Unsere beiden Geschäftseinheiten arbeiten allerdings nicht vollkommen isoliert voneinander: Wir haben bei dem Aufteilungsprozess auch verschiedene Vereinbarungen getroffen, so haben wir etwa weiterhin einen gemeinsamen Kundenauftritt. Wir wollen auch künftig gemeinsam in Gremien vertreten sein, wo es sinnvoll ist. Wir denken da weiterhin europäisch. Auch Herausforderungen wie die Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie Forschung und Entwicklung werden wir gemeinsam angehen. Hier werde ich Chancen und Lösungen gemeinsam mit meinen Kollegen in Indien diskutieren und Themen vorantreiben.

Dadurch ändert sich Ihre Arbeit: Als Europachef waren Sie bislang vor allem operativ tätig. Wird Ihnen das Tagesgeschäft fehlen?

Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe. Dadurch habe ich die Gelegenheit, als Anteilseignervertreter auch einmal kritischere Fragen zu stellen. Ich kenne das Geschäft ja sehr gut. Ich kann aber auch mit meiner Erfahrung beratend zur Seite stehen. Zudem bin ich von der Notwendigkeit täglicher Entscheidungen etwas losgelöst. Das ist für mich eine sehr attraktive Aufgabe.

2020 hat Tata Steel Europe unter Ihrer Führung erstmals seit Jahren wieder einen positiven Cashflow erzielt. Im abgelaufenen Jahr dürfte es ähnlich gut, wenn nicht sogar noch besser gelaufen sein. Ist die Krise des Unternehmens damit überwunden?

Die Herausforderung in der Stahlindustrie liegt immer darin, in schlechten Jahren nicht allzu viel Geld zu verlieren. Diese Aufgabe haben wir in den vergangenen Jahren gut gemeistert. Mit Sicherheit waren diese Jahre für die gesamte Branche sehr schwierig. Und es wird nicht einfacher, wenn wir auf die Transformation unserer Industrie schauen, die uns allen bevorsteht.

Aus Sicht eines global operierenden Konzerns: Wie sehen Sie Europa dafür aufgestellt?

Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie fragil Lieferketten sein können. Eine lokale Stahlindustrie wird für den Industriestandort Europa deshalb auch in Zukunft extrem wichtig sein. Wenn Europas Stahlindustrie langfristig nicht in der Lage ist, wettbewerbsfähig zu bleiben, dann stirbt nicht nur die hiesige Stahlindustrie, sondern auch viele andere Industriezweige.

Es gibt Unternehmen in Europa, die diesen Wandel weitgehend ohne staatliche Hilfen angehen wollen. Ein Beispiel dafür ist H2 Green Steel aus Schweden, die sich privat finanzieren und ein neues Stahlwerk in Europa errichten wollen. Warum klappt das bei Ihnen nicht?

Das ist immer auch eine Frage der regionalen Gegebenheiten. Deswegen wird es für die gesamte Branche in Europa auch nicht die gleiche Lösung geben. In Schweden wird es andere Geschäfts- und Förderungsmodelle geben als in den Niederlanden oder Großbritannien. Und je nach Standort gibt es einen anderen Förderbedarf. Auch die jeweiligen Energiemärkte sind sehr unterschiedlich. Das kann beispielsweise auch Standortentscheidungen für Direktreduktionsanlagen beeinflussen.

Was bedeuten die hohen Gaspreise für die Dekarbonisierung? Wie viele andere Hersteller will auch Tata Steel etwa in den Niederlanden auf Erdgas als Brückentechnologie setzen, bis ausreichend grüner Wasserstoff zur Verfügung steht.

Der Krieg in der Ukraine hat in vielen Entscheidungsgremien, ob in der Politik oder in der Wirtschaft, ein Umdenken ausgelöst. Es wird ein paar Wochen dauern, bis hier konkretere Pläne vorliegen. Wir werden unter den neuen Rahmenbedingungen auch neue Lösungen finden.

Könnten Fusionen eine davon sein? Der Konsolidierungsprozess in Europa kam zuletzt ins Stocken. Zahlreiche Fusionsversuche, davon zwei unter Beteiligung von Tata Steel, sind in den vergangenen Jahren gescheitert.

Wir als Tata Steel haben nach den gescheiterten Gesprächen mit SSAB klargemacht, dass wir unseren Weg als Stahlproduzent allein gehen wollen. Es wird durch die Transformation aber sicher neue Formen von Partnerschaften geben, beispielsweise entlang neuer Wertschöpfungsketten. Daran wollen wir uns beteiligen. Doch zunächst muss der technische Weg klar sein.

Herr Adam, vielen Dank für das Interview.

