Stahlindustrie Thyssen-Krupp fährt im zweiten Quartal Verlust ein – Gewinn schrumpft

Die scheidende Konzernchefin Merz präsentiert durchwachsene Quartalszahlen. Auf ihren Nachfolger warten wichtige Entscheidungen in der Wasserstoff- und Stahlsparte.

Im Quartalsbericht sprachen sich Merz und Finanzchef Klaus Keysberg erneut für eine Verselbstständigung der Stahlsparte aus. (Foto: dpa) Scheidende Thyssen-Krupp Chefin Martina Merz

Düsseldorf „Ich liebe dieses Unternehmen“ - mit diesem Bekenntnis hat die scheidende Thyssen-Krupp-Chefin Martina Merz am Donnerstag die Zahlen zum zweiten Quartal präsentiert. „Ich wechsle vom Vorstandsvorsitz deshalb auch nur in den Fanclub von Thyssen-Krupp“, fügte die Managerin hinzu, die nach weniger als vier Jahren auf dem Chefsessel auf eigenen Wunsch Ende des Monats abtritt.

Als Erfolg konnte Merz darauf verweisen, dass der am Markt vielbeachtete Free Cashflow vor M&A im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) erstmals seit Jahren auf einen leicht positiven Wert steigen könne. Bislang hatte Thyssen-Krupp einen mindestens ausgeglichenen Wert in Aussicht gestellt. Im abgelaufenen Quartal lag der Wert bei minus 216 Millionen Euro nach zuletzt minus 772 Millionen Euro.

Von Januar bis Ende März fuhr der Traditionskonzern einen Nettoverlust ein. Unter dem Strich stand nach Anteilen Dritter ein Fehlbetrag von 223 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte Thyssen-Krupp noch einen Gewinn von 565 Millionen Euro erzielt. Darin enthalten seien nun Wertberichtigungen von knapp 350 Millionen Euro in der Stahlsparte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei auf 205 Millionen Euro geschrumpft nach 802 Millionen Euro vor Jahresfrist. Ursache hierfür seien insbesondere höhere Energie- und Rohstoffkosten in der Stahlsparte bei zugleich gesunkenen Preisen für den Werkstoff gewesen. Merz erklärte, die Personalveränderung an der Spitze des Vorstands werde den geplanten Umbau zu einer klimaschonenden Produktion nicht bremsen. „Die wesentlichen strategischen Initiativen werden weiter konsequent verfolgt.“ >> Lesen Sie auch: Finanzschwach und orientierungslos: Die Kernprobleme von Thyssen-Krupp bleiben ungelöst Merz' Nachfolger soll zum 1. Juni Miguel Angel Lopez Borrego werden, der vom Industriezulieferer Norma Group kommt. Seine Aufgabe wird es unter anderem sein, eine Lösung für die konjunkturanfällige Stahlsparte zu finden. Merz erklärte, der Konzern führe sehr gute Gespräche. Sie würde aber hierzu in den kommenden Monaten keine finalen strategischen Entscheidungen erwarten. Thyssen-Krupp Steel Europe fuhr im zweiten Quartal beim bereinigten Ebit einen Verlust von 14 Millionen Euro ein nach einem Gewinn von 479 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Pläne zur Wasserstoff-Tochter Nucera Im Quartalsbericht sprachen sich Merz und Finanzchef Klaus Keysberg erneut für eine Verselbstständigung der Stahlsparte aus. Der Konzern schaffe weitere Voraussetzungen für eine eigenständige Aufstellung des Stahls. „Dazu gehört die Prüfung möglicher sektoren- und länderübergreifender Partnerschaften.“ In Frage kämen Energiepartnerschaften, durch die das Stahlgeschäft sicheren Zugang zu wettbewerbsfähigen Energiekosten erhalten würde. „Hier haben wir vielversprechende Gespräche mit möglichen Partnern aufgenommen.“ Die Abspaltung der Stahlsparte wird in dem Konzern schon lange diskutiert. (Foto: dpa) Stahlarbeiter in Thyssen-Krupp Werk Merz bekräftigte zudem, die Wasserstoff-Tochter Nucera an die Börse bringen zu wollen. „Die Entscheidung über einen möglichen Zeitraum für diesen Schritt hängt jedoch primär von der Situation am Kapitalmarkt ab.“ Thyssen-Krupp bestätigte für den Gesamtkonzern die Prognose, wonach im Gesamtjahr das bereinigte Ebit auf einen Wert im mittleren bis hohen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich sinken wird nach einem Gewinn von zuvor 2,1 Milliarden Euro. Beim Jahresüberschuss strebt der Konzern weiter einen mindestens ausgeglichenen Wert an. Mehr: Stahl- und Chemiemanager warnen: „Ohne Industriestrompreis ist Abwanderung unausweichlich“