Start-up-Check Spiden will Apple mit einem Blutzucker-Sensor zuvorkommen

Das Schweizer Start-up entwickelt einen Handgelenk-Tracker, der den Blutzuckerspiegel ohne Nadelstich misst. Das könnte die Behandlung von Diabetikern einfacher und günstiger machen.

Der sehr empfindliche Sensor kann die Glukose im Blut an ihrem spezifischen Lichtspektrum im reflektierten Licht erkennen. (Foto: Spiden) Blutzuckermessung durch optische Verfahren

Pfäffikon An dieser Technologie forschen auch Apple und Samsung – bislang aber noch ohne durchschlagenden Erfolg: den Blutzuckerspiegel ganz ohne Nadelstich zu messen. Das Start-up Spiden aus dem Schweizer Ort Pfäffikon bei Zürich kommt nun dem Durchbruch näher. Spiden will den Blutzuckerspiegel mit einem optischen Verfahren messen, also mithilfe einer Lichtquelle – ähnlich wie Smartwatches von Apple oder Samsung bereits heute den Puls messen.

Die Nutzer könnten den Sensor in einem tragbaren Stück Technologie, einem sogenannten Wearable, einfach anziehen. Leo Grünstein, Gründer und CEO von Spiden, ist überzeugt: „Unser Wearable kann ein Massenprodukt werden.“ Der Markt für kontinuierliches Glukosemonitoring (CGM) sei ein „Multimilliardenmarkt“.

Viele Diabetiker nutzen heutzutage eine sogenannte minimalinvasive Technologie. Dabei stecken sie eine etwa einen Zentimeter lange Nadel an einem Mikrochip in die Hautoberfläche. Die Daten, die der Mikrochip erhebt, kann der Nutzer in Echtzeit per App auslesen und so seinen Blutzuckerspiegel kontinuierlich beobachten.