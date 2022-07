Stefanie Kemp Sana-Kliniken holen Deutschlandchefin von Oracle in den Vorstand

Sie ist eine erfahrene Managerin und IT-Expertin und hat in mehr als drei Jahrzehnten Berufstätigkeit viele Branchen kennengelernt. Nun kehrt Stefanie Kemp, die ursprünglich als examinierte Kinderkrankenschwester ausgebildet wurde, ins Gesundheitswesen zurück.

Im September wird sie die Position des Chief Transformation Officers im Vorstand des drittgrößten privaten deutschen Krankenhausbetreibers Sana Kliniken AG übernehmen. Die 58-Jährige verlässt damit das US-amerikanische Softwareunternehmen Oracle, wo sie seit Juni 2020 als Deutschlandchefin agiert.

„Für mich schließt sich mit dem Einzug in den Sana-Vorstand der berufliche Lebensweg“, betont Kemp. Nach so vielen Jahren in der Verantwortung für die Transformation und den digitalen Umbau in diversen Branchen könne sie sich nun in verantwortlicher Funktion „ihrer Herzensangelegenheit widmen, zur Verbesserung des Gesundheitswesens beizutragen“, sagt Kemp.

Der Klinikkonzern Sana aus München setzt mit der neu geschaffenen Vorstandsposition und der Berufung von Kemp ein klares Signal, wie wichtig das Unternehmen den digitalen Umbau nimmt. Als Chief Transformation Officer wird Stefanie Kemp für alle digitalen Bereiche und Projekte, die Informationstechnologie sowie Prozessoptimierung und -management zuständig sein.

Sana-Aufsichtsratschef Ulrich Leitermann lobt die „exzellente Expertise“ von Kemp. Zahlreiche berufliche Erfahrungen sammelte sie in verantwortlichen Positionen als Chief IT Officer bei mehreren Finanzdienstleistern, dem Familienunternehmen Vorwerk und der ehemaligen Energiefirma Innogy SE als Chief Digital Officer.

Ambulante statt stationäre Behandlung

Für IT- und Digitalexperten wie Kemp gibt es derzeit im Gesundheitswesen viel zu tun. Immer mehr Patienten wollen ambulant statt stationär behandelt werden, das derzeitige System gilt als ineffizient, digitale Lösungen zur Verbesserung der Prozesse sind dringend nötig. Das noch unter dem früheren Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beschlossene Krankenhauszukunftsgesetz sollte mit einer milliardenschweren Finanzspritze neuen Schub bekommen. Aber die Umsetzung der Projekte dauert länger als geplant – auch wegen des Fachkräftemangels im Bereich IT.

In dieser Konstellation konnte Sana Kliniken eine in der Branche bestens verdrahtete IT-Expertin gewinnen. Kemp soll unter anderem auch die mehr als 100 großen und kleinen durch das Krankenhauszukunftsgesetz geförderten Technologieprojekte vorantreiben. Im Fokus stehen dabei Themen wie die Errichtung eines Patientenportals und digitales Entlassmanagement. Der Weg des Patienten soll so bereits vor der Aufnahme ins Krankenhaus bis nach der Entlassung digital begleitet werden. Auch die Verbesserung der IT- und Cybersicherheit wird in Kemps Verantwortungsbereich fallen, ebenso der Ausbau von digitalen Geschäftsmodellen.

Bei Oracle war Kemp als „Country Leader“ vor allem als Vertriebsexpertin gefragt. Beim Thema Kundengewinnung punktete sie im vergangenen Jahr etwa mit einem Abschluss eines umfangreichen Deals mit der Deutschen Bank, die ihre Datenbanktechnologie modernisieren will. Insbesondere da der US-Softwareentwickler in der Heimat des Konkurrenten SAP bei vielen Kunden einen schweren Stand hat. Unter Kemps Führung stieg der Umsatz in Deutschland im vergangenen Jahr um drei Prozent auf 1,8 Milliarden Euro.

Die zweite Frau im fünfköpfigen Vorstand

Bei Sana werden die Anforderungen an die Managerin, die in ihrer Freizeit mit Leidenschaft Golf spielt, breit gefächert sein. Aber das entspricht auch ganz den Wünschen von Kemp. Zwei Dinge seien ihr immer wichtig gewesen, hat sie einmal in einem Interview gesagt: „Erstens: Mich möglichst breit aufstellen. Zweitens: Frauen müssen es auch nach ganz oben schaffen dürfen.“

Bei Sana Kliniken wird Kemp im dann fünfköpfigen Vorstand die zweite Frau neben Finanzchefin Irmgard Wübbeling sein. Das Unternehmen mit zuletzt drei Milliarden Euro Umsatz gehört zu den großen Playern in der Branche. Eigentümer sind 25 private Krankenversicherungen. Unter der Leitung des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Thomas Lemke hat Sana Kliniken den Wandel von einem Krankenhausbetreiber zu einem integrierten Gesundheitskonzern bereits begonnen.

Der größere Teil des Jahresüberschusses von zuletzt 67 Millionen Euro wird mittlerweile in den neuen Geschäftsfeldern jenseits des Kernbereichs Kliniken erwirtschaftet. So unterstützt Sana beispielsweise viele Unternehmen mit analogen und digitalen Gesundheitsangeboten, darunter Kunden wie Coca-Cola, die Otto Group, Südzucker und Tchibo. Zudem hat die Gruppe verschiedene Angebote für externe Gesundheitseinrichtungen entwickelt, etwa einen Einkaufsverbund und einen Medizintechnik-Service. Mit der Berufung von Kemp unterstreiche man den Anspruch, „eine Vorreiterrolle im Gesundheitswesen einzunehmen“, sagt CEO Lemke.

Mitarbeit: Christof Kerkmann

Mehr: Leere Betten, leere Kassen: 60 Prozent der Kliniken schreiben rote Zahlen