Stellantis Opel bekommt erneut einen neuen Chef

München Opel bekommt schon wieder einen neuen Chef. Florian Huettl, der bisherige Leiter für Vertrieb und Marketing bei dem hessischen Autobauer, soll die Führung der Traditionsfirma zum 1. Juni übernehmen. Das teilte der Mutterkonzern Stellantis am Mittwoch mit. Er folgt damit auf Uwe Hochgeschurtz, der erst im September vergangenen Jahres von Renault zu der Marke mit dem Blitz gewechselt war.

Der Schritt ist Teil einer größeren Personalrochade bei Stellantis. Demnach rückt Hochgeschurtz auf und wird neuer Generaldirektor für das Europageschäft beim viertgrößten Fahrzeughersteller der Welt, zu dem neben Opel 13 weitere Marken zählen – von Citroën über Alfa Romeo bis hin zu Jeep und Chrysler.

Der bisherige Europachef von Stellantis, Maxim Picat, wird neuer Einkaufschef und folgt als Ansprechpartner für alle Lieferanten auf Michelle Wen, die aus dem Konzern ausscheidet.

„Die täglichen Herausforderungen und der anhaltend tiefgreifende Wandel in der Automobilindustrie erfordern organisatorische Agilität“, erklärte Stellantis-Chef Carlos Tavares zu den personellen Änderungen. Die Talente des Unternehmens müssten zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Stellen eingesetzt werden. Nach der erfolgreichen Fusion von PSA (Peugeot Citroën) und Fiat Chrysler zu Stellantis vor fast eineinhalb Jahren stünden die nun erfolgten Ernennungen für die „kühnen Ambitionen“ des Konzerns.

Bei Opel wurden selbst viele Topmanager am Mittwochmorgen von den Ankündigungen des Stellantis-Chefs Tavares kalt erwischt, verlautet aus Konzernkreisen. „Wir sind alle überrascht worden“, sagt eine Führungskraft. Darüber hinaus muss der Aufsichtsrat von Opel der Ernennung von Florian Huettl zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung in Rüsselsheim noch zustimmen.

Huettl rückte erst im März vom Leiter des Vertriebs in Europa zum globalen Verkaufschef von Opel auf. Nun soll der Manager die gesamte Marke führen sowie die britische Tochterfirma Vauxhall. Huettl hatte zuvor 20 Jahre lang bei Renault gearbeitet, unter anderem in Frankreich, Russland und der Schweiz. Er hat an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch-Gladbach studiert und einen Bachelorabschluss in International Business Management.

