Stellenabbau E-Autobauer Polestar streicht zehn Prozent der Jobs

Polestar will 2023 nicht wie geplant 80.000 Fahrzeuge produzieren, sondern zwischen 60.000 und 70.000. Darum sollen 300 Arbeitsplätze oder 10 Prozent der Stellen wegfallen.

Der Elektroautobauer Polestar kürzt sein Produktionsziel und baut Arbeitsplätze ab. (Foto: Trygve Finkelsen) Ein E-Auto der Marke Polestar

Stockholm Der Elektroautobauer Polestar kürzt sein Produktionsziel und baut Arbeitsplätze ab. Zehn Prozent der Stellen oder 300 Arbeitsplätze sollen wegfallen, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. Das von Volvo Cars und dem chinesischen Autobauer Geely gegründete Unternehmen wolle in diesem Jahr zwischen 60.000 und 70.000 Autos anstelle der bisher angepeilten 80.000 Fahrzeuge produzieren.

Die Produktion des Polestar 3 soll nun im ersten Quartal 2024 anlaufen - ursprünglich geplant war Mitte 2023. Grund dafür sei, dass Volvo, das die Fahrzeuge von Polestar produziert, den Produktionsbeginn seines neuen Modells EX9 wegen der länger als erwartet dauernden Softwareentwicklung auf Anfang 2024 von ursprünglich Ende 2023 verschoben habe.

Mehr: So will BMW künftig E-Autos von Mercedes und Tesla schlagen