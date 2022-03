Studie Das sind die profitabelsten Autohersteller der Welt

Stuttgart Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen und andere internationale Autohersteller haben ungeachtet der Chipkrise im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient. Der operative Gewinn der weltweit 16 größten Autokonzerne kletterte im Jahresvergleich um 168 Prozent auf insgesamt rund 134 Milliarden Euro, wie die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY ermittelte.

„Die Top-Autokonzerne haben die Halbleiterkrise im vergangenen Jahr insgesamt bemerkenswert gut gemanagt – der Absatz war zwar bei vielen Unternehmen rückläufig, die Gewinnsituation hat sich hingegen teils hervorragend entwickelt“, wie der EY-Experte für den Mobilitätsbereich in Westeuropa, Constantin Gall, resümierte.

Der Versorgungsengpass bei Halbleitern und anderen elektronischen Bauteilen hat branchenweit Produktionseinschränkungen ausgelöst. Eine rasche Besserung ist nicht in Sicht. Gall sagte, die Strategie, die knappen Chips vor allem in vergleichsweise teure Autos einzubauen und gleichzeitig Rabatte einzuschränken, habe sich für die Hersteller ausgezahlt. „Die Margen lagen 2021 auf Rekordniveau“, sagte der Experte mit Blick auf das Verhältnis von Gewinn zu Umsatz.

Die Chipkrise habe insbesondere die deutschen Hersteller getroffen, deren Absatz um vier Prozent gesunken sei. Konkurrenten aus Japan legten hingegen um fünf Prozent zu, aus Südkorea sogar um sieben Prozent. Die Branche kämpfe auch in diesem Jahr mit Problemen, sagte EY-Partner Peter Fuß.

„Zum einen hemmt der Mangel an Halbleitern und anderen Vorprodukten und Rohstoffen die Produktion. Zum anderen stellt auch der Krieg in der Ukraine eine enorme Belastung für die Branche dar.“ Prognosen für dieses Jahr seien angesichts dieser Unsicherheiten kaum möglich. Die Branche fahre auf Sicht - „und die Neuwagenpreise werden eher steigen als fallen“, sagte der Experte.

Das waren im Jahr 2021 die profitabelsten Autohersteller.

Platz 10 - Honda - Ebit-Marge: 6,2 Prozent

Die Japaner sind traditionell besonders stark auf dem US-Markt und konnten die Verkäufe dort auch 2021 um zehn Prozent auf 1,46 Millionen Fahrzeuge steigern. Mit gerade einmal 60.000 Autos spielen sie in Europa dagegen kaum eine Rolle auf dem Markt.

Finanziell war das Jahr 2021 für Honda dennoch ein großer Erfolg. Der Gewinn hat sich auf 6,8 Milliarden Euro verdoppelt, der Umsatz legte immerhin um zehn Prozent auf 110 Milliarden Euro zu. Mit einem Gewinn von 1624 Euro pro Auto bleibt allerdings noch Luft nach oben.

Platz 9 - Kia - Ebit-Marge: 7,3 Prozent

Die Koreaner haben ein äußerst erfolgreiches Jahr hinter sich. Während der Umsatz um 18 Prozent auf umgerechnet 51,6 Milliarden Euro zugelegt hat, konnte der Gewinn sogar um 145 Prozent auf 3,74 Milliarden Euro zulegen. Vor allem in USA kann Kia dem Trend trotzen und den Absatz auf 701.000 Autos steigern. Trotz anhaltender Probleme auf dem chinesischen Markt lag der Absatz im Jahr 2021 damit bei 2,96 Millionen Auto. Pro verkauftem Auto hat Kia damit 1263 Euro verdient.

Platz 8 - Volkswagen - Ebit-Marge: 7,7 Prozent

Der größte Autohersteller Europas konnte den Gewinn zwar deutlich auf 19,27 Milliarden Euro steigern und erwirtschaftet damit in absoluten Zahlen den zweithöchsten Gewinn. Doch pro verkauftem Auto verdient das Zwölf-Marken-Reich etwa 2321 Euro - deutlich weniger als viele Konkurrenten. Wegen den Chipmangels wurden 2021 konzernweit 8,3 Millionen Fahrzeuge verkauft.

Gerade in China und Europa ist der Absatz deutlich gesunken. In den USA spielt VW mit 648.000 verkauften Fahrzeugen eine Nebenrolle. Insgesamt konnte aber auch der Umsatz um 12 Prozent auf 250,2 Milliarden Euro gesteigert werden, weil in Zeiten des Chipmangels vor allem hochpreisige Modelle von Porsche und Audi gebaut wurden.

Volkswagen steigert den Gewinn - doch andere arbeiten profitabler. (Foto: imago images/Eibner) VW-Werk in Zwickau

Platz 7 - Ford - Ebit-Marge: 7,8 Prozent

Der Sparkurs der Amerikaner zeigt langsam Wirkung: Nach einem Verlust im Vorjahr ist Ford wieder profitabel und legte einen Gewinn von 8,95 Milliarden Euro vor. Der Umsatz ist um etwa sieben Prozent auf 115,3 Milliarden Euro gewachsen. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Ford beim Absatz kräftig Federn gelassen hat. In Europa sind die Verkäufe um 22 Prozent auf 477.000 Autos eingebrochen. Selbst im Kernmarkt USA hat Ford nur noch 1,9 Millionen Autos verkauft. Weltweit waren es 3,94 Millionen Autos - etwa sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Pro Auto kommt Ford auf einen Gewinn von 2272 Euro.

Platz 6 - General Motors - Ebit-Marge: 9 Prozent

GM-Chefin Mary Barra will den Konzern stärker auf Profit ausrichten. Bislang sind ihre Erfolge aber überschaubar. Trotz des starken Absatzeinbruchs, konnte General Motors den Gewinn zwar um 34 Prozent auf 9,67 Milliarden Euro steigern. Das Umsatzplus fiel mit vier Prozent allerdings deutlich niedriger aus als bei der Konkurrenz. Auch der Gewinn von 1538 Euro pro Auto ist im Branchenvergleich unterer Durchschnitt.

Das Prinzip Rückzug hat auch Folgen auf den Absatz: Aus Europa hat man sich mit dem Verkauf von Opel und Vauxhall nahezu vollständig zurückgezogen. Mit rund 6,29 Millionen verkauften Autos weltweit, hat man sich längst aus der Spitzengruppe verabschiedet. Auch 2021 gingen die Verkäufe damit um acht Prozent zurück.

Platz 5 - Toyota - Ebit-Marge: 10,4 Prozent

In absoluten Zahlen ist der Weltmarktführer in fast allen Kategorien weit vorne. Der Absatz hat um zehn Prozent auf 10,5 Millionen Fahrzeuge zugelegt. Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 238,4 Milliarden Euro und der Gewinn legte sogar um 74 Prozent auf 24,8 Milliarden Euro zu.

Darüber hinaus ist Toyota der einer der wenigen Konzerne, die in allen Weltregionen mehr Autos verkaufen konnten. Allerdings: Bei der Profitabilität sind einige Konkurrenten im Jahr 2021 vorbeigezogen. 2364 Euro verdiente Toyota pro Fahrzeug.

Die Japaner sind nicht mehr der profitabelste Volumenhersteller. (Foto: IMAGO/NurPhoto) Toyota

Platz 4 - Stellantis - Ebit-Marge: 10,6 Prozent

Unter Carlos Tavares kennt der Autokonzern, der aus PSA (Peugeot-Citroen) und FCA (Fiat-Chrysler) geformt wurde, nur eine Maßgabe: Effizienz und Tempo. Damit ist es dem Mutterkonzern von Opel gelungen, seine Marken außerordentlich profitabel aufzustellen. Der Gewinn hat 2021 und 156 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro zugelegt – und das obwohl der Umsatz nur um ein mageres Prozent auf 149 Milliarden Euro zugelegt hat.

Und obwohl Stellantis mit gerade einmal 125.000 verkauften Fahrzeugen quasi keine Rolle auf dem wichtigen chinesischen Markt spielt und die Verkäufe sowohl in Europa als auch in den USA leicht zurückgegangen sind, konnte Stellantis den Gewinn pro verkauftem Auto auf 2673 Euro steigern - mehr als Toyota oder Volkswagen.

Platz 3 - Mercedes-Benz - Ebit-Marge: 12 Prozent

Die Luxusstrategie von Ola Källenius ist mehr als konsequent. Hohe Rabatte für Taxifahrer hat er abgeschafft, die defizitären Mobilitätsdienste kleingeschrumpft und mit der Abspaltung von Daimler Trucks hat er das Unternehmen komplett auf lukrative Premiumautos ausgerichtet. Das Ergebnis: Ein Gewinnplus von 163 Prozent auf 16 Milliarden Euro, ein Umsatzplus von zehn Prozent auf 133,9 Milliarden Euro. Pro Auto verdiente Mercedes im Jahr 2021 ganze 6879 Euro - mehr als jeder andere Hersteller.

Dabei hat Mercedes sich vor allem in Europa offenbar besonders auf die Modelle konzentriert, die besonders viel Gewinn abwerfen. Hier gingen die Verkäufe um 13 Prozent auf 632.000 Autos zurück. Weltweit ist der Mercedes-Absatz um etwa fünf Prozent auf 2,33 Millionen Autos zurück. Ola Källenius wird das nicht stören.

Platz 2 - BMW - Ebit-Marge: 12 Prozent

Auch die Münchener haben das Geschäftsjahr mit einem Rekordgewinn von 13,4 Milliarden Euro beendet - satte 177 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz legte um 12 Prozent auf 111,2 Milliarden Euro zu.

Mit 2,52 Millionen verkauften Fahrzeugen weltweit hat BMW auch den Absatz um acht Prozent gesteigert und verdient mit jedem verkauften Auto stolze 5313 Euro - also mehr als doppelt so viel wie Volkswagen oder Toyota. Kleiner Wermutstropfen: Die Verkäufe in Europa stagnierten zuletzt. Den größten Zuwachs bei den Verkäufen konnte BMW in den USA verbuchen.

Platz 1 - Tesla - Ebit-Marge 12,1 Prozent

Betrachtet man die absoluten Zahlen, spielt Tesla aktuell noch eine untergeordnete Rolle. Beachtlich ist allerdings, wie rentabel das Unternehmen um Elon Musk mittlerweile arbeitet. Die Ebit-Marge hat Tesla in nur einem Jahr mehr als verdoppelt und liegt nun branchenweit auf dem Spitzenplatz.

Der Umsatz hat um 71 Prozent auf 45,5 Milliarden Euro zugelegt. Der Gewinn sogar um 234 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Pro verkauftem Auto verdient Tesla damit 5895 Euro. Und das obwohl der Hersteller mit dem Model 3 und dem Model Y eigentlich in der Mittelklasse unterwegs ist. Mit der Eröffnung der Gigafactory dürften vor allem die Modelle, die Tesla in Europa verkauft, noch mehr Marge abwerfen. Weltweit verkaufte Tesla schon 2021 rund 936.000 Auto - 87 Prozent mehr als im Vorjahr.

Pro verkauftem Elektroauto erwirtschaftet Tesla mehr als doppelt so viel Gewinn wie Volkswagen. (Foto: Getty Images) Gewinnmaschine Tesla

