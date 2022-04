Studie zu Strom-Lkw „Der Diesel wird zum Auslaufmodell“ – Flottenmanager schwören auf Elektrotrucks

Viele Logistiker wollen bis 2025 nahezu die Hälfte ihres Fuhrparks auf elektrische Antriebe umstellen. Doch Elektro-Lkw sind derzeit kaum zu bekommen.

Die meisten elektrischen Lkw sind für die Langstrecke ungeeignet. (Foto: dpa) Elektro-Lkw von Daimler

München Exakt 2,14 Euro kostete ein Liter Diesel durchschnittlich im März. So teuer war Sprit in Deutschland noch nie, hat der ADAC errechnet. Besonders die knapp kalkulierenden Spediteure und Logistiker leiden unter den gestiegenen Kraftstoffpreisen infolge des Ukrainekriegs. Sie wenden sich daher verstärkt vom Verbrenner ab – nicht sofort, aber doch in bisher ungeahntem Tempo.

Das zeigt eine bisher noch unveröffentlichte Studie der Unternehmensberatung Bain & Company, die dem Handelsblatt vorliegt. Demnach wollen viele Flottenmanager in Europa nahezu die Hälfte ihres Fuhrparks bis 2025 auf Trucks umstellen, die mit Strom oder Wasserstoff fahren. Rund 60 Prozent der fast 600 befragten Flottenmanager in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien würden in drei Jahren entweder reine Elektrotrucks oder zumindest hybrid angetriebene Sattelschlepper kaufen.