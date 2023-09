 Stuttgart-Möhringen: Mercedes-Stern auf alter Zentrale wird abgebaut

Einst thronte er über dem Konzernsitz, bald ist er Geschichte: der Mercedes-Stern in Stuttgart-Möhringen. Aus sich des Autokonzerns hat das einen einfachen Grund.

Der Mercedes-Stern auf der ehemaligen Zentrale dreht sich auf dem Hauptgebäude der früheren Hauptverwaltung. (Foto: dpa) Stuttgart-Möhringen

Stuttgart Der Mercedes-Stern auf dem Dach der ehemaligen Konzernzentrale des Autobauers in Stuttgart soll ab der kommenden Woche abgebaut werden. Das teilte eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage mit.

Das Gelände an der Epplestraße in Möhringen sei kein Unternehmensstandort mehr. Die Mitarbeiter seien größtenteils in die heutige Konzernzentrale in Untertürkheim sowie den Campus in Stuttgart-Vaihingen umgezogen.

Die Zentrale der vormaligen Daimler-Benz AG in Möhringen war 1989 fertiggestellt worden. Der Stern habe einen Durchmesser von 6,5 Metern und sei für keinen weiteren Einsatz geeignet, weil dieser über 30 Jahre dauerhaft Witterungseinflüssen ausgesetzt gewesen sei.

Mehr: Mercedes will Zulieferer bei Elektromotoren ausstechen – doch die geben sich nicht geschlagen