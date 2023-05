Südostasien Kritik an indischem Adani-Konzern: Kontroverse Geschäfte mit Siemens-Technik in Myanmar

Bangkok Es klang nach einem unproblematischen Auftrag in einem wichtigen Wachstumsmarkt. Im Sommer 2021 lieferte Siemens Komponenten für Hafenkräne in die indische Küstenstadt Mundra – das Konglomerat Adani betreibt dort den größten kommerziellen Hafen des Landes. Doch nur wenige Monate später findet sich die Siemens-Technik offenbar ganz woanders wieder: in Adanis umstrittenem Hafenprojekt in Myanmar, das laut Demokratieaktivisten die Kassen des brutalen Militärregimes in dem Land füllt.

Der Vorgang, den die Organisation Justice For Myanmar anhand geleakter Dokumente aufgedeckt hat, wirft erneut ein Schlaglicht auf das zumindest zweifelhafte Geschäftsgebaren des indischen Konzerns. Die Adani-Gruppe stand Anfang des Jahres im Zentrum von Betrugsvorwürfen und verlor infolge eines kritischen Berichts von Leerverkäufern mehr als 100 Milliarden Dollar ihres Börsenwerts.

Mit Blick auf das Adani-Projekt in Myanmar sieht es nun so aus, als habe Siemens gezielt falsche Informationen über die geplante Verwendung seiner Technik bekommen.

Man habe einen Auftrag über Komponenten für Kräne in Mundra erhalten, teilt ein Sprecher von Siemens auf Anfrage mit. Der Dax-Konzern trat bei dem Geschäft nach eigenen Angaben als Sublieferant auf und hatte keinen direkten Vertrag mit Adani.

Es war aber offenbar klar geregelt, dass die Technik in Indien verbleiben sollte: Mundra sei als Endbestimmungsort für die Lieferung angegeben worden, teilt Siemens mit. Über eine Verlagerung der Kräne an einen anderen Standort habe man keine Kenntnis.

Hafenprojekt steht in Verbindung zu sanktioniertem Unternehmen

Die von Justice For Myanmar aufgetriebenen Dokumente, die dem Handelsblatt vorliegen, scheinen den Standortwechsel jedoch zu belegen: In einem Brief an den Finanzminister von Myanmars Militärjunta bat Adani im August 2022 um Erlass von Zollabgaben für drei bereits importierte schienengebundene Kräne. Dem Schreiben zufolge wurden diese zuvor in Indien mit Siemens-Technik ausgestattet.

Weitere Unterlagen zeigen zudem, dass die Kräne von Mundra aus an das Adani-Projekt in Myanmar geliefert wurden, wo sie im Februar 2022 ankamen. Eine Anfrage zu der mutmaßlichen Umleitung der Siemens-Technik von Indien nach Myanmar ließ Adani unbeantwortet.

Das Geschäft ist wegen der Verbindungen des Hafenprojekts zu einem von der EU und den USA mit Sanktionen belegten Unternehmen besonders heikel: Adani hatte das Grundstück für das geplante Containerterminal von der Myanmar Economic Corporation (MEC) gepachtet, dem kommerziellen Arm des Militärregimes. Laut einer im vergangenen Jahr bekannt gewordenen Vereinbarung erklärte sich Adani bereit, bis zu 52 Millionen US-Dollar an MEC zu zahlen.

Das Konglomerat MEC dient laut EU-Sanktionsbeschluss vom April 2021 dazu, Einnahmen für das Militär zu generieren, das wegen des Vorwurfs schwerer Menschenrechtsverletzungen international geächtet ist. Die Brutalität des Regimes wurde vergangenen Monat besonders deutlich, als bei einem Luftangriff auf ein von Regimegegnern bewohntes Dorf mehr als 150 Menschen getötet wurden. Seit dem Militärputsch im Februar 2021 töteten die Streitkräfte laut Beobachtern mehr als 3000 Menschen.

Adani betonte stets, sich an sämtliche Sanktionsauflagen in dem Land zu halten, und erklärte im Oktober 2021, sich von dem Hafenprojekt trennen zu wollen. Der Import der Kräne mit Siemens-Technik zeigt jedoch, dass das Unternehmen auch später noch den Bau des Hafens vorantrieb. Am Donnerstag vergangener Woche gab Adani bekannt, einen Käufer für das höchst umstrittene Myanmar-Geschäft gefunden zu haben. Als Kaufpreis soll Adani 30 Millionen Dollar erhalten, rund 120 Millionen Dollar weniger, als der Konzern bisher in den Hafen investiert hat.

Adani lässt Fragen zu Hafenkäufer unbeantwortet

Der Ausstieg wirft aber neue Fragen auf. Als Käufer gab Adani ein Unternehmen namens Solar Energy Limited an. Hintergründe zu dem neuen Hafenbesitzer, der unter Myanmar-Kennern als vollkommen unbekannt gilt, verriet Adani auch auf Nachfrage nicht. Es ist weder klar, in welchem Land der Käufer ansässig ist noch wer das Unternehmen kontrolliert.

Unbeantwortet bleibt auch, warum eine dem Namen nach auf Solarenergie spezialisierte Firma plötzlich einen Hafen kauft. Fest steht lediglich, dass der neue Besitzer die bisher getätigten Investitionen zu einem Tiefpreis übernehmen kann. „Adanis unverantwortlicher Ausstieg wirft auch für Siemens ernste Fragen auf“, sagte Yadanar Maung, Sprecherin von Justice For Myanmar, dem Handelsblatt. „Siemens-Technik wird nun von einem Unternehmen übernommen, dessen Eigentümer Adani bisher nicht preisgeben will.“

Yadanar Maung fordert die Behörden in Deutschland auf, zu untersuchen, ob die Lieferung der Siemens-Technik über den Umweg Indien nach Myanmar einen Verstoß gegen die EU-Sanktionen darstellt. Siemens betont, das Unternehmen verpflichte sich zum Schutz der Menschenrechte und verfüge über Kontrollsysteme, um „die Einhaltung aller Exportkontrollregeln und anderer Vorschriften zu gewährleisten“.

Der Münchener Dax-Konzern selbst steht nicht zum ersten Mal in Verbindung mit einem umstrittenen Adani-Projekt: Umweltschützer kritisierten den Konzern in der Vergangenheit dafür, Signaltechnik für ein von den Indern entwickeltes, kontroverses Kohlebergwerk in Australien zu liefern.

Die Adani-Gruppe entwickelte sich in Indien in den vergangenen Jahrzehnten von einem Kohleimporteur zu einem der größten Konglomerate des Landes. Neben Kraftwerken betreibt sie unter anderem Flughäfen und Fernsehsender.

Gründer Gautam Adani war mit einem Vermögen von 120 Milliarden Dollar zeitweise der drittreichste Mann der Welt. Er erlebte aber Ende Januar einen tiefen Absturz, nachdem der US-Investor und Leerverkäufer Hindenburg Research der Gruppe Betrug und Kursmanipulationen vorgeworfen hatte.

Der Unternehmer bestritt die Vorwürfe, konnte das Vertrauen der Anleger aber bislang kaum zurückgewinnen: Der Aktienkurs der Holdinggesellschaft Adani Enterprises liegt immer noch um 50 Prozent tiefer als zu Jahresbeginn. Gautam Adanis Privatvermögen hat sich mehr als halbiert auf 50 Milliarden Dollar.

