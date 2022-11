Tarifstreit VW-Beschäftigte in Westdeutschland erhalten 8,5 Prozent mehr Lohn

Der Autobauer und die IG Metall einigten sich auf einen neuen Haustarif, der 125.000 Beschäftigten einen kräftigen Lohnaufschlag beschert.

Der Autobauer und die IG Metall einigten sich am frühen Mittwochmorgen. (Foto: Reuters) VW-Logo

Die 125.000 VW Beschäftigten in Westdeutschland erhalten einem Insider zufolge deutlich mehr Lohn. Die Gewerkschaft IG Metall und der Wolfsburger Autobauer hätten sich am frühen Mittwochmorgen auf einen neuen Haustarif geeinigt, der Einkommenserhöhungen in zwei Schritten um 8,5 Prozent sowie 3000 Euro Einmalzahlung netto bei einer Laufzeit von zwei Jahren vorsehe, sagte eine Person mit Kenntnis der Einigung. Die nach langen Verhandlungen erzielte Einigung orientiert sich demnach an dem in Baden-Württemberg für die Metall- und Elektroindustrie erzielen Pilotabschluss. Die IG Metall lud für 9.00 Uhr zu einer Pressekonferenz nach Hannover ein, bei der die Details des Abschlusses präsentiert werden sollen.