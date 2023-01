Der Autobauer will künftig mehr Informationen direkt ins Sichtfeld des Fahrers projizieren. BMW-Chef Zipse grenzt sich zudem klar von Tech-Konzernen ab.

Der Autofahrer soll nicht mehr von anderen Bildschirmen am Armaturenbrett abgelenkt werden, so das Ziel des Konzerns. (Foto: BMW) Head-up-Display des BMW-Konzeptautos

München Das Auto der Zukunft von BMW wechselt seine Außenfarbe ebenso wie seine Frontoptik und kommt nahezu gänzlich ohne sichtbare Knöpfe, Bedienfelder und Displays aus. Alle wichtigen Informationen für den Fahrer werden im „BMW i Vision Dee“ auf die Windschutzscheibe projiziert. Sie fungiert als riesiger Screen für Geschwindigkeitsanzeige, Navigation, Musikauswahl und Textnachrichten. In parkender Position grüßt ein Avatar von der Seitenscheibe.

Auf der Technologiemesse CES, die in dieser Woche in Las Vegas stattfindet, ist das Konzeptfahrzeug ein Blickfang. BMW will damit zeigen, wie eine durchdigitalisierte Limousine der Mittelklasse in Zukunft aussehen könnte. Längst nicht alles an dem Modell ist Science-Fiction.

Das erweiterte Head-up-Display über die gesamte Breite der Windschutzscheibe soll ab 2025 in den Serienfahrzeugen der nächsten Generation zum Einsatz kommen. BMW will mit dieser sogenannten „Neuen Klasse“ den Branchentrend zu immer größeren Bildschirmen im Armaturenbrett umkehren, der aus Sicht des Konzerns tendenziell ein Sicherheitsrisiko darstellt.

