Technologiekonzern Batterietechnik – Bosch steigt als Großaktionär bei Gartengerätehersteller Husqvarna ein

Das schwedische Unternehmen ist bereits Mitglied einer von Bosch initiierten Batteriekooperation. Diese will der schwäbische Konzern vertiefen und zum größten Aktionär Husqvarnas aufsteigen.

Der Konzern macht bisher zum Kaufpreis keine Angaben. (Foto: dpa) Bosch

Frankfurt Der Technologiekonzern Bosch will rund zwölf Prozent der Aktien des schwedischen Gartengeräteherstellers Husqvarna erwerben. Ziel sei die Stärkung der bestehenden Batteriekooperation der Unternehmen, teilte Bosch am Freitag mit. Der schwedische Hersteller von Elektro-Werkzeugen, zu dem die Marke Gardena gehört, ist demnach seit 2022 Mitglied einer von Bosch gegründeten Akku-Allianz, die einheitliche 18 Volt-Systeme einsetzen will.

Zum Kaufpreis machte Bosch keine Angaben. Der Stiftungskonzern wird mit dem Anteil, der zum aktuellen Aktienkurs rund 490 Millionen Euro wert ist, zum größten Aktionär des an der Nasdaq Stockholm notierten Unternehmens. Husqvarna-Aktien stiegen um rund zwölf Prozent.

