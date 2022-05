Technologiekonzern Schneller Verkauf von Siemens-Sparte nicht zu erwarten

Die Preisvorstellungen von Siemens lassen sich im derzeitigen Umfeld kaum durchsetzen. Arbeitnehmervertreter hatten gegen die Abspaltung protestiert.

In Finanzkreisen geht man davon aus, dass Siemens in der zweiten Jahreshälfte eine Bank mit dem Verkaufsprozess beauftragen könne. (Foto: via REUTERS) Siemens

München, Frankfurt Der Siemens-Konzern verselbstständigt trotz Arbeitnehmerprotesten sein Geschäft mit großen Antrieben. Ein schneller Verkauf der Sparte mit etwa 7000 Beschäftigten ist aber nicht zu erwarten. Im derzeitigen Umfeld sei ein lukrativer Verkauf nur schwer durchzusetzen, hieß es in Finanzkreisen. Siemens arbeite am Carve-out, habe bislang aber noch keine Banken für eine Veräußerung mandatiert.

Etwa 200 Arbeitnehmervertreter hatten am Montag vor der Siemens-Zentrale auf dem Wittelsbacher Platz gegen die Abspaltung des Geschäfts demonstriert. Die Förderung von Rohstoffen wie Seltenen Erden habe angesichts der geopolitischen Verwerfungen strategisch an Bedeutung gewonnen, sagte Siemens-Aufsichtsrat Hagen Reimer von der IG Metall dem Handelsblatt. „Die Frage ist, ob man so etwas in dieser Zeit aus der Hand geben will.“