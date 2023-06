Technologiekonzern Siemens baut neues Automatisierungswerk in Singapur

Der Konzern will mit der neuen Fertigungsstätte die südostasiatischen Wachstumsräume bedienen. Doch auch in China will das Unternehmen weiter wachsen.

Besonders groß ist der Bedarf in der Sparte Digitale Fabrik mit der Industrieautomatisierung. (Foto: IMAGO/Future Image) Siemens auf der Hannover Messe

München Siemens plant eine neue Automatisierungsfabrik in Singapur. Mit dem Werk sollen die Wachstumsmärkte in Südostasien bedient werden. Der Konzern bestätigte dem Handelsblatt die Information aus Industriekreisen. Details zur Fabrik der Sparte „Digitale Industrien“ würden mit den Partnern am Donnerstag vorgestellt. Vorstandschef Roland Busch ist derzeit auf Asienreise.

Laut Industriekreisen will Siemens einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag investieren. Busch hatte zuletzt betont, dass er die Resilienz in den Fertigungsnetzwerken erhöhen will. Sie sollen widerstandsfähiger gegen globale Verwerfungen oder mögliche Lieferketten-Probleme wie in der Corona-Pandemie werden.

In früheren Jahren, sagte ein Insider, hätte man die Nachfrage in Ländern wie Indien, Vietnam und Thailand wahrscheinlich aus China heraus bedient. Doch inzwischen hat sich auch die China-Euphorie Buschs gelegt. Der CEO betone wiederholt, wie wichtig ihm Diversifizierung und Resilienz seien. Zuletzt hatte Siemens den Bau eines Zugwerks in den USA angekündigt.

Die Digitalumsätze in China sollen stark steigen