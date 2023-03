Technologiekonzern Siemens baut neues Zugwerk in den USA

Siemens verschiebt seinen Fokus von China in Richtung USA. Den Anfang macht die Mobility-Sparte mit einem 220-Millionen-Dollar-Investment.

Siemens investiert in die Produktion in den USA. (Foto: Siemens) Zugfertigung in Sacramento

München Der Siemens-Konzern errichtet im Rahmen seiner neuen US-Offensive in einem ersten Schritt ein Zugwerk in Lexington. „Der US-Markt ist einer der spannendsten weltweit“, sagte Mobility-CEO Michael Peter dem Handelsblatt. „Das ist ein Land so groß wie Europa mit viel weniger Personenverkehr, ein irres Potenzial.“

Gerade entlang der Küsten im Osten und Westen seien viele neue Verbindungen in Planung. Die neue Produktionsstätte an der Ostküste soll bereits im kommenden Jahr in Betrieb gehen und 500 neue Arbeitsplätze schaffen.

Der Technologiekonzern richtet derzeit seinen Fokus stärker auf die USA aus. Siemens-Chef Roland Busch sieht dort auch wegen der Subventionen im Rahmen des „Inflation Reduction Acts“ (IRA) großes Wachstumspotenzial. Seine China-Euphorie ist dagegen wegen der geopolitischen Spannungen deutlich gedämpft.