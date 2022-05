Technologiekonzern Siemens-Beschäftigte gehen gegen geplante Abspaltung auf die Straße

Der Konzern will die Einheit „große Antriebe“ mit 7000 Beschäftigten verselbstständigen. Die Arbeitnehmer halten das wegen der geänderten Weltlage für einen Fehler.

München Nach der Abspaltung der Energietechnik im vergangenen Jahr will Siemens-CEO Roland Busch den verbliebenen Konzern eigentlich weitgehend zusammenhalten. Doch einen großen möglichen Verkaufskandidaten gibt es noch: das Geschäft mit den großen Antrieben mit rund 7000 Beschäftigten.

Vor der Aufsichtsratssitzung am Mittwoch machen jetzt die Arbeitnehmer gegen eine mögliche Veräußerung mobil. Am Montag ist eine Protestdemonstration vor der Zentrale geplant. „Wir fordern, die Entscheidung zur Verselbstständigung noch einmal zu überprüfen“, sagte Siemens-Aufsichtsrat Hagen Reimer dem Handelsblatt.

Die geopolitische Lage habe sich seit der Entscheidung im vergangenen Jahr grundlegend verändert. Die Förderung von Rohstoffen wie Seltenen Erden habe strategisch an Bedeutung gewonnen.

Die Sparte Large Drive Applications (LDA) produziert zum Beispiel Motoren für den Einsatz in Minen, aber laut Unternehmenskreisen im kleineren Maßstab auch Antriebe, die in U-Booten eingesetzt werden. Angesichts der Probleme in den Lieferketten und der geopolitischen Verwerfungen müsse das Geschäft von Siemens neu bewertet werden, forderte Reimer. „Die Frage ist, ob man so etwas in dieser Zeit aus der Hand geben will.“

Die Aktivitäten passen nicht mehr so recht zum neuen Profil als IT- und Technologiekonzern und zählen daher nicht mehr zum Kerngeschäft. Daher verkündete Siemens im vergangenen Jahr die Verselbstständigung. Dies ist oft der erste Schritt zu einem Verkauf.

Ein Siemens-Sprecher verwies auf die Entscheidung vom vergangenen Jahr. Es gelte weiter, dass LDA mehr Flexibilität und Eigenständigkeit brauche. In Industriekreisen wurde betont, dass ein Verkauf noch keine beschlossene Sache sei, sondern nur eine Option von vielen.

In den betroffenen Werken sorgen die Pläne für Besorgnis. Das traditionsreiche Dynamowerk in Berlin stand schon vor Jahren vor der Schließung, konnte dann aber gerettet werden. Betroffen sind unter anderem auch Werke in Erlangen und Ruhstorf. Die Fertigung in Ruhstorf will der Konzern ohnehin auslaufen lassen.

Zu der Demonstration auf dem Wittelsbacher Platz in München am Montag erwarten die Arbeitnehmer eine dreistellige Teilnehmerzahl. Damit wird auch das bislang von beiden Seiten als konstruktiv bewertete Verhältnis von Busch und den Arbeitnehmern auf eine Bewährungsprobe gestellt.

Die großen Antriebe sind der größte verbliebene Brocken unter den sogenannten Portfolio Companies (Pocs), die nicht mehr zum Kerngeschäft gezählt werden. Im Februar hatte Busch bereits den Verkauf der Post- und Paketautomatisierung für 1,15 Milliarden Euro an die Körber-Gruppe verkündet. Zudem gingen die Anteile an einem Elektromotoren-Joint-Venture an den französischen Partner Valeo.

Damit ist die Verkaufsliste in weiten Teilen abgearbeitet. Die großen Einheiten wie die Zugtechniksparte Mobility sollen laut Insidern auch weiterhin zum Konzernverbund gehören. Eine weitere Aufspaltung sei von Busch nicht geplant. Vorgänger Joe Kaeser hatte im letzten großen Schritt seines Konzernumbaus die Energietechnik als Siemens Energy abgespalten und an die Börse gebracht.

