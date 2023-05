Technologiekonzern Siemens erhöht erneut die Jahresprognose – Quartalsgewinn verdreifacht sich auf 3,6 Milliarden Euro

Der Dax-Konzern kann Umsatz und Gewinn auf breiter Front steigern. Zusätzlich half die Kurserholung bei der Beteiligung Siemens Energy. Nur ein Bereich schwächelt.

Die Digitalstrategie des Managers zeigt Wirkung. (Foto: dpa) Siemens-Chef Roland Busch

Düsseldorf Nach einem starken Quartal hat Siemens die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr erneut erhöht. „Siemens setzt seine hervorragende Leistung fort und erzielte mehrere Rekorde“, sagte Vorstandschef Roland Busch am Mittwochmorgen. So erreichte der Auftragsbestand einen neuen Bestwert, die Kernsparten Digital Industries und Smart Infrastructure verdienten von Januar bis März soviel wie in noch keinem anderen Quartal.

Der Umsatz des Dax-Konzerns legte im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres um vergleichbar 15 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 47 Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro. Der hohe Zuwachs lag auch daran, dass im Vorjahreszeitraum die Russlandsanktionen das Ergebnis der Zugsparte gedrückt hatten.