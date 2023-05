Technologiekonzern Siemens erhöht erneut die Jahresprognose – und ist auf dem Weg zurück zu alter Größe

Düsseldorf Nach einem starken Quartal hat Siemens die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr erneut angehoben. „Siemens hat seine Taktfrequenz deutlich erhöht“, sagte Vorstandschef Roland Busch am Mittwochmorgen. Der Auftragsbestand sei hoch wie nie, die Kernsparten Digital Industries und Smart Infrastructure hätten im vergangenen Quartal Rekordergebnisse erzielt.

Damit kommt Siemens beim Umbau in Richtung Digitalkonzern voran. Busch hatte im Gespräch mit dem Handelsblatt angekündigt, den Anteil der Software- und Digitalgeschäfte am Gesamtumsatz auf längere Sicht auf 20 Prozent verdoppeln zu wollen.

In der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres legten die Digitalgeschäfte von 3,0 auf 3,4 Milliarden Euro zu – obwohl der Konzern derzeit auf ein „Software-as-a-Service“-Mietmodell umstellt, was die Umsätze erst einmal drückt.

Im Gesamtkonzern erwartet Busch im laufenden Geschäftsjahr nun ein Umsatzwachstum von bis zu elf Prozent. Damit ist der Konzern auf dem Weg zurück zu alter Größe. Vor der Ankündigung der Abspaltung des margenschwachen Energiegeschäfts hatte der Dax-Konzern im Geschäftsjahr 2017/18 rund 83 Milliarden Euro Umsatz.

Mit Siemens Energy gingen dann etwa 30 Milliarden Euro raus. Manche fürchteten eine Marginalisierung der verbleibenden Siemens AG mit ihren zunächst gut 50 Milliarden Euro Umsatz. Nun könnte der Konzern auch ohne die Energietechnik im laufenden Geschäftsjahr wieder rund 80 Milliarden Euro erlösen.

Siemens-Aktie steigt zum Handelsstart

Im abgelaufenen Quartal stimmte der Trend. Der Siemens-Umsatz legte etwas stärker als von Analysten erwartet um vergleichbar 15 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis verbesserte sich um 47 Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro. Der hohe Zuwachs lag auch daran, dass im Vorjahreszeitraum die Russlandsanktionen das Ergebnis der Zugsparte gedrückt hatten.

Der Gewinn nach Steuern legte – vor allem aufgrund der Kurserholung bei der Beteiligung Siemens Energy – von 1,2 auf knapp 3,6 Milliarden Euro zu. Die Siemens-Aktie legte am Mittwochmorgen zum Handelsstart um bis zu 2,8 Prozent auf rund 154 Euro zu.

Busch will das Portfolio weiter schärfen und noch stärker in Richtung Digitalisierung ausrichten. Kern seiner Strategie ist die Plattform „Xcelerator“. Über diese will Siemens künftig Hardware- und Softwaremodule vertreiben und zugleich externe Partner anbinden. So sollen ein Ökosystem sowie ein digitaler Marktplatz mit offenen Schnittstellen entstehen. Knapp ein Jahr nach dem Start boten laut Busch 70 externe Partner über den Xcelerator 91 Applikationen und 333 Produktangebote an. Die Zahl soll deutlich steigen.

>> Lesen Sie auch: Siemens will den Anteil der Software- und Digitalgeschäfte langfristig verdoppeln

Seine Strategie stellte Busch kürzlich nach Informationen des Handelsblatts auch in einem sogenannten „Deep Dive“ Aufsichtsräten im Detail vor. Es gebe keine revolutionären Schritte, sagte ein Kontrolleur, manche warteten auf den einen großen Schritt nach vorne – wie zum Beispiel einem große Zukauf im Bereich Software. Doch vielleicht sei in den aktuell unsicheren Zeiten die kontinuierliche Weiterentwicklung genau das Richtige. Die Zahlen gäben Busch Recht.

Das sieht auch Harald Smolak so. „Busch lässt sich auch nicht von Investoren und deren Forderungen treiben oder unter Druck setzen“, sagt der Partner der Managementberatung Atreus, der früher selbst im Siemens-Management tätig war. „ Die Kombination aus traditionellem Produkt- und neuem Plattformlösungsgeschäft biete attraktive Möglichkeiten. Der Konzernchef habe ein Gespür für Trends. Allerdings stehe Siemens in Konkurrenz zu Techriesen wie Alibaba und Google. „Die Geschwindigkeit gegenüber diesen Techriesen muss weiter ausgebaut werden.“

Ex-Siemens-Manager und Berater Smolak warnt zudem, Siemens müsse insbesondere bei Künstlicher Intelligenz vorn mit dabei sein. „Siemens muss mit den jüngsten Innovationssprüngen wie beispielsweise ChatGPT mithalten.“ Dieser Markt dürfe nicht ausschließlich von US- und chinesischen Wettbewerbern dominiert werden. „Hier gilt es möglicherweise neue Partnerschaften zu bilden.“ Zuletzt hatte Siemens hier eine Kooperation mit Microsoft verkündet.

Medizintechnik-Tochter erleidet bei Robotertechnik einen Rückschlag

Ursprünglich hatte Siemens für das Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von sechs bis neun Prozent prognostiziert, die Spanne dann aber im Februar um einen Prozentpunkt angehoben. Nach der zweiten Prognoseerhöhung erwartet Busch nun ein Umsatzzuwachs von neun bis elf Prozent im Gesamtjahr.

Für den Gewinn je Aktie vor Sondereffekten liegt die Prognose nun bei 9,60 bis 9,90 Euro. Anfangs waren es 8,70 bis 9,20 Euro gewesen, nach der ersten Anhebung 8,90 bis 9,40 Euro aus. Einschließlich Sondereffekt sollen es 11,61 bis 11,91 Euro werden.

Siemens hatte nach einem Kursabsturz von Siemens Energy eine hohe Abschreibung auf die 30-Prozent-Beteiligung vorgenommen. Nach einem Anstieg des Kurses konnte Siemens nun wieder zuschreiben. Dies brachte nun einen steuerfreien Gewinn von 2,6 Milliarden Euro. Der Konzern will noch in diesem Jahr über die nächsten Schritte zum Ausstieg bei der ehemaligen Energietechnik-Tochter entscheiden, sagte Finanzchef Ralf Thomas am Mittwoch.

>> Lesen Sie auch: Siemens Energy rechnet für das Gesamtjahr mit steigenden Verlusten – Windkraft zieht den Konzern nach unten

Die Geschäfte liefen in den vergangenen Monaten in der Breite sehr solide. Allerdings hatte die erfolgsverwöhnte Medizintechnik mit Problemen zu kämpfen. Der Ausstieg aus dem Geschäft mit robotergestützten Systemen zur Behandlung von Herzproblemen führte zu hohen Abschreibungen, zudem machte sich die drastisch gesunkene Nachfrage nach Coronatests bemerkbar.

Unter dem Strich brach der Gewinn der Siemens Healthineers um 81 Prozent auf 108 Millionen Euro ein.

Auch Konkurrent Rockwell hatte stark zugelegt

Die Vorzeigesparte Digital Industries konnte den Umsatz um 23 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro steigern. Der Auftragseingang sank um zehn Prozent, weil sich die Branche etwas abkühlte. Das operative Ergebnis legte um 57 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu, was einer Marge von 23,5 Prozent entsprach.

Zum Vergleich: Der große US-Konkurrent Rockwell Automation steigerte die Umsätze im abgelaufenen Quartal um vergleichbar 27 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn stieg sogar um 70 Prozent auf 484 Millionen Dollar, was einer Marge von 21,3 Prozent entsprach.

Auch der europäische Siemens-Konkurrent ABB war gut ins neue Jahr gestartet. Die Umsätze stiegen im ersten Quartal um Vergleichbar 22 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis (Ebita) verbesserten die Schweizer um ein Drittel auf 1,3 Milliarden Euro. Dies bedeutete eine Umsatzrendite von 16,3 Prozent. „Die Kundenaktivitäten im ersten Quartal waren lebhaft“, sagte Konzernchef Björn Rosengren – und hob die Prognosen für das Gesamtjahr an.

Bei Siemens rechnet Finanzvorstand Ralf Thomas für die kommenden Monate mit einer anhaltenden Wachstumsdynamik. Allerdings sei das geopolitische und wirtschaftliche Umfeld weiter unsicher. „Wir bleiben wachsam, um bei Bedarf schnell auf Änderungen reagieren zu können.“

Mehr: Siemens startet Verkauf der Flughafenlogistik ein.