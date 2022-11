Technologiekonzern Siemens erzielt auf Weg zum Digitalkonzern operativen Rekordgewinn – Aktie mit Kurssprung

Die Nachfrage der Kunden ist gerade in den Digitalsparten des Konzerns weiter hoch. Siemens erhöht nun die Dividende.

Der Vorstandsvorsitzende kommt beim Umbau des Traditionskonzerns zu einem IT-Unternehmen voran. (Foto: Lennart Preiss/Siemens AG) Siemens-CEO Roland Busch

München Siemens hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz der globalen Verwerfungen einen operativen Rekordgewinn von erstmals mehr als zehn Milliarden Euro erzielt. Vorstandschef Roland Busch sagte am Donnerstag in München: „Die hohe Nachfrage nach unseren Hardware- und Softwareangeboten hält an, einschließlich höher als erwarteten Umsatzwachstums im digitalen Geschäft.“

Auch für das laufende Geschäftsjahr ist er zuversichtlich. Seit der Abspaltung der margenschwachen Energietechnik versteht sich Siemens stärker als IT- und Digitalkonzern. Die Investoren hatten anfangs zurückhaltend auf die neue Digitalstrategie reagiert, die erhoffte Neubewertung an den Börsen blieb zunächst aus.

Doch das könnte sich jetzt ändern. Schon im Vorfeld der Zahlen war der Siemens-Aktienkurs in den vergangenen Wochen um 30 Prozent gestiegen. Am Donnerstag legte er zwischenzeitlich noch einmal um neun Prozent auf mehr als 131 Euro zu. „Siemens ist jetzt auf Kurs“, sagte Vera Diehl, Portfoliomanagerin bei Union Investment.