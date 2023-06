Konzernchef Busch setzt den „Marco Polo“-Plan für China um. Investitionen in Singapur und dem Rest der Welt sollen eine zu große Abhängigkeit vermeiden. Die Prognose dürfte erhöht werden.

Der Manager setzt trotz aller globalen Unsicherheiten weiterhin stark auch auf China. (Foto: dpa) Siemens-Chef Roland Busch

München, Peking Siemens will in diesem Jahr zusätzlich zwei Milliarden Euro vor allem in neue Werke investieren. „Wir sehen derzeit sehr gutes Wachstum in allen Bereichen und wollen noch einmal beschleunigen“, sagte Vorstandschef Roland Busch dem Handelsblatt. Busch deutete zudem an, dass die mittelfristigen Wachstumsprognosen des Technologiekonzerns erhöht werden könnten.

Bei seinen Plänen setzt der Siemens-Chef trotz aller globalen Unsicherheiten im Sinne des internen „Marco Polo“-Projekts weiterhin stark auch auf China. Die Kapazitäten des Automatisierungswerks in Chengdu werden um 40 Prozent aufgestockt, wie Busch bei einem Strategieauftritt in Singapur verkündete.

Damit die Abhängigkeit von China aber nicht zu groß wird, fährt Siemens eine Doppelstrategie: In China soll vor allem für China gefertigt werden. Der weitaus größere Teil der Kapazitätsausweitung entfällt auf Standorte im Rest der Welt.

Projekt „Marco Polo“: Siemens will die Digitalumsätze in China verdoppeln

