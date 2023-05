Die Passagierzahlen steigen nach der Coronakrise wieder. Siemens will den Trend nutzen, um das schon länger zum Verkauf stehende Geschäft abzustoßen.

Bei einem Verkauf könnte die Sparte mit rund 500 Millionen Euro bewertet werden. (Foto: Siemens) Gepäckanlage von Siemens

München, Frankfurt Siemens will die wieder bessere Stimmung in der Luftfahrtbranche für den Verkauf seiner Flughafenlogistiksparte nutzen. Der Konzern hat die Investmentbank Goldman Sachs mit der Käufersuche beauftragt, erfuhr das Handelsblatt von mehreren mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Eine Auktion soll in Kürze starten. Die Unternehmensbewertung könnte bei bis zu einer halben Milliarde Euro liegen. Der Konzern und die Bank lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Sparte fertigt unter anderem die Sortier- und Förderanlagen für die Koffer der Flugreisenden. Siemens hatte bereits vor mehr als zehn Jahren Pläne, seine Brief-, Paket- und Gepäcklogistik zu verkaufen. Doch mehrmals wurde nichts aus dem Plan. Im vergangenen Jahr veräußerte Siemens dann die Postsparte für mehr als eine Milliarde Euro an die Körber-Gruppe.

