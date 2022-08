Tesla Elon Musk: Tesla-Autos sollen noch in diesem Jahr autonom fahren

Der Milliardär kündigt auf einer Konferenz einen baldigen Durchbruch der Technologie an – mal wieder. Experten sehen das skeptisch.

„Zumindest in den USA wollen wir die autonome Fahrtechnik im großen Umfang einführen.“ (Foto: dpa) Elon Musk in Norwegen

Düsseldorf Tesla-Chef Elon Musk hat das lang angekündigte selbstfahrende Modell des US-Elektroautopioniers bis Jahresende in Aussicht gestellt. Er konzentriere sich in diesen Tagen auf zwei Dinge, sagte Musk am Montag auf einer Energiekonferenz im norwegischen Stavanger: die neue SpaceX-Rakete Starship sicher in die Erdumlaufbahn zu bringen, und „Teslas Autos zum Selbstfahren zu bekommen“. Und zwar „idealerweise vor Ende des Jahres“.

In Stavanger treffen sich gerade einflussreiche Öl- und Erdgasmanager. Musk sprach in einer Keynote über verschiedene Themen wie Atomenergie, Windkraft und Tesla. „Zumindest in den USA wollen wir die autonome Fahrtechnik im großen Umfang einführen und möglicherweise auch in Europa, abhängig von der Zustimmung der Behörden“, sagte der Milliardär.