Mehrere Datenschutzbehörden aus Europa und den USA sind mit einem Datenleck bei Tesla befasst. Nun hat das US-Unternehmen erstmals indirekt Verbesserungsbedarf eingeräumt.

Der Tesla-Chef muss sich mit mehreren Datenschutzbehörden auseinandersetzen. (Foto: Reuters) Elon Musk

Düsseldorf Der US-Elektroautobauer Tesla will künftig seine Daten besser schützen. Das geht aus einer internen Mitteilung hervor, die das Unternehmen an seine Mitarbeitenden verschickt hat. Tesla werde demnach unter anderem auf Wunsch seiner Rechtsabteilung die Zugriffsrechte in internen Systemen stärker kontrollieren. Das Schreiben liegt dem Handelsblatt vor.

Grund für die Intervention sind die Tesla-Files. Informanten haben dem Handelsblatt mehr als 100 Gigabyte Daten zugespielt, die aus dem Innersten des Konzerns stammen. Nach Darstellung der Informanten waren selbst personenbezogene Daten von Kunden und Beschäftigten für viele Tesla-Mitarbeiter quasi frei abrufbar – darunter Gehälter, Privatadressen und Sozialversicherungsnummern.

