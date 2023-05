Tesla-Files Was Sie über die Recherchen zu den geheimen Tesla-Files wissen müssen

Woher die Daten stammen, wie das Handelsblatt sie verifiziert hat und was das Unternehmen zu den Recherchen sagt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die Tesla-Files sollen Tausende Dokumente des Autobauers enthalten, unter anderem zum Werk in Brandenburg, das auf dem Foto abgebildet ist. (Foto: dpa) Hinter den Kulissen

Düsseldorf Es ist das erste Mal, dass eine derart große Menge mutmaßlich interner Tesla-Unterlagen an die Öffentlichkeit gelangt: Whistleblower haben dem Handelsblatt Ende 2022 etwa 100 Gigabyte Daten zugespielt. Mehr als ein Dutzend Redakteure und Redakteurinnen in Deutschland, Japan und den USA beteiligte sich an der Auswertung.

Das Handelsblatt veröffentlicht seine Recherchen zu den Daten unter dem Namen Tesla-Files. Eine Übersicht aller Artikel und Podcasts finden Sie hier. Wenn Sie Hinweise haben, die Sie mit der Redaktion teilen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an [email protected].

Wie ist das Handelsblatt an die Daten gekommen?