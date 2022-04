Tesla, Fisker, Lucid E-Autos erobern die USA – und die Politik heizt den Boom an

Lange galten die USA als E-Auto-abstinent. Doch Elektroautos werden beliebter, auch dank staatlicher Förderung. Wer keine Modelle anbieten kann, verliert.

John Luciano verkauft in seinem Laden „Street Volkswagen of Amarillo“ erfolgreich den elektrischen VW ID.4. Im Nordwesten von Texas noch vor nicht allzu langer Zeit undenkbar. (Foto: Scott Keogh / Giovanni Palazzo) Volkswagen-Händler in Texas

New York Im März hat erstmals ein Viertel der US-Autokäufer auf dem landesweit verbreiteten Branchenportal Edmunds.com den Erwerb eines Hybrid- oder Elektrofahrzeugs in Erwägung gezogen. Das ist ein Anstieg um 84 Prozent gegenüber Februar. Mehr noch: Fast die Hälfte der Amerikaner, so zeigen es repräsentative Umfragen, könnte sich das Elektroauto als eine echte Alternative zu Verbrennern vorstellen.

Die neue Akzeptanz für die E-Mobilität geht einher mit dem stark gestiegenen Öl- und damit auch Benzinpreis. Immer mehr Verbraucher suchen nach einer Alternative zu klassischen Verbrennern. Auf Automessen wie der gerade laufenden New York International Auto Show zählen die angekündigten Elektro-Pick-ups von Ford und GM zu den umschwärmtesten Fahrzeugen – und das in einem Segment, das lange als Hochburg traditioneller Käufer von Benzinmotoren galt.

