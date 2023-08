Ein bezahlbares SUV, ein Pick-up und ein Sportwagen: Mit diesen Modellen will Henrik Fisker seine Marke endlich zum Erfolg führen. Der Plan ist revolutionär – und hochriskant.

Henrik Fisker

New York Der US-Elektroautohersteller Fisker geht voll ins Risiko: Am Donnerstagabend (Ortszeit) hat Gründer Henrik Fisker in Los Angeles drei neue Automodelle vorgestellt, die zeitnah in die Produktion gehen sollen. Mit dabei: ein Familienauto für sechs Passagiere zum Kampfpreis, ein Pick-up-Truck und ein Supersportwagen.

Fisker bietet aktuell lediglich ein Auto an – das von Produktionsproblemen geplagte Elektro-SUV Ocean. Dennoch geht Henrik Fisker nun auf Konfrontationskurs mit anderen E-Auto-Bauern wie Tesla und Rivian und etablierten Herstellern wie Ford und Volkswagen.

Der Grund: „Das Zeitfenster, als Elektroautohersteller erfolgreich zu sein, schließt sich“, wie Henrik Fisker dem Handelsblatt sagte. „In den kommenden beiden Jahren werden die größten Kuchenstücke des Automarkts verteilt. Wer dann nicht breit aufgestellt ist, hat das Rennen verloren. Wir wollen diese neue Ära mit anführen.“

