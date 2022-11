Tesla-Prozess So verteidigt Elon Musk seinen 56-Milliarden-Dollar-Bonus

Durch das starke Wachstum von Tesla hat sich Firmenchef Elon Musk einen Milliardenbonus gesichert. Ein Prozess soll nun klären, ob sein Vorgehen legal war.

Der Vorstandsvorsitzende von Tesla und SpaceX, Elon Musk, muss sich für einen außergewöhnlich hohen Bonus vor Gericht verantworten. (Foto: dpa) Elon Musk

Wilmington Mitten in den Turbulenzen nach seinem Kauf von Twitter muss Tesla-Chef Elon Musk vor Gericht Rede und Antwort in einem Prozess um sein 56 Milliarden Dollar schweres Vergütungspaket beim Elektroautobauer stehen.

Als dieses vereinbart worden sei 2017 habe er es „für äußerst unwahrscheinlich“ gehalten, dass seine damals ums Überleben kämpfende Firma erfolgreich wäre, sagte Musk am Mittwoch als Zeuge in dem Gerichtsprozess in Delaware. Er habe sich damals voll und ganz auf Tesla konzentriert und keineswegs die Konditionen seiner Bezahlung diktiert.

In dem Verfahren wird über die 2018 eingereichte Klage des Tesla-Aktionärs Richard Tornetta verhandelt. Dieser will beweisen, dass Musk seine Dominanz ausnutzte und die Bedingungen des Bonusplans selbst bestimmte.

Die vorgegebenen Leistungsziele für Musk waren nach Argumentation des Klägers leicht zu erreichen gewesen. Es sei nicht mal verlangt worden, dass der Firmenchef seine volle Arbeitskraft dem US-Elektroautopionier widmet. Dieser sei schon damals nur ein Teilzeit-Chef gewesen, da er zugleich die Weltraumraketenfirma SpaceX führte. Mit der Online-Plattform Twitter erweiterte er sein Firmenimperium auf etwa ein halbes Dutzend.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Musk konnte nach den Regeln des Bonuspakets bei Erreichen jedes einzelnen von einem Dutzend Zielen ein Prozent der Tesla-Aktien mit hohem Abschlag kaufen. Mittlerweile sind elf der Ziele abgearbeitet. Tesla wurde der wertvollste börsennotierte Autobauer mit einem Marktwert von 650 Milliarden Dollar, Musk der reichste Mensch der Welt. Eine Vorgabe, nach Stechuhr zum Nachweis seiner Arbeitszeit zu arbeiten, hätte er nicht akzeptiert, erklärte Musk weiter. „Ich arbeite fast die ganze Zeit“, sagte er. Schon früher hatte der Manager Anekdoten erzählt, dass er in der Zeit der schlimmsten Produktionsprobleme bei Tesla pausenlos in der Firma war und in der Fabrikhalle übernachtete. >> Lesen Sie außerdem: Elon Musk riskiert mit seinem Twitter-Kurs Strafen der EU So ist es auch jetzt wieder - Musk arbeitet nach eigener Aussage auf Twitter derzeit rund um die Uhr in der Zentrale des Unternehmens in San Francisco, um Probleme zu lösen. Musks Verteidiger erklärten, der Bonusplan sei von unabhängigen Vorstandsmitgliedern erarbeitet worden, die externe Berater und Großaktionäre darüber konsultiert hätten. Normalerweise haben Aktionärsklagen gegen Manager-Bezahlung vor US-Gerichten kaum Erfolgsaussichten. Das Verfahren wurde eröffnet, weil Musk zugleich Teslas größter Aktionär ist und dann strengere Vorschriften gelten. Mehr: Elon Musk stellt Twitter-Mitarbeitern Ultimatum – Überstunden oder Kündigung