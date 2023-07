 Tesla-Quartalszahlen: Elon Musk verspricht autonomes Fahren bis Jahresende

San Francisco Bis Ende des Jahres wird nach Prognose von Tesla-Chef Elon Musk vollautonomes Fahren Realität werden. „Ich denke, dass wir bis Ende des Jahres besser als Menschen sein werden“, sagte Musk am Mittwoch bei der Vorstellung der Quartalszahlen des Unternehmens. Tesla sei zudem in Gesprächen, den Autopiloten einem anderen großen Autobauer zur Verfügung zu stellen. „Wir versuchen nicht, das für uns zu behalten“, sagte Musk. „Wir sind mehr als glücklich, es an andere zu lizenzieren.“

„Jedes selbstfahrende Auto wird etwa fünfmal so viel wert sein wie heute“, sagte Musk. Derzeit würden Autos im Durchschnitt nur rund zehn Stunden pro Woche genutzt. Dank selbstfahrender Systeme ließen sich Autos viel besser einsetzen.

Ein Auto sei künftig vergleichbar mit einem Haus und Airbnb. Ein Besitzer könne es entweder komplett selbst nutzen, teilweise mit anderen teilen oder komplett anderen zur Verfügung stellen, um damit mehr Geld zu verdienen. „Der Wert ist einfach gewaltig“, sagte Musk.

Von Tesla entwickelter Chip sorgt für Optimismus bei Elon Musk

„Es ist sinnvoll, die Gewinnspannen zugunsten der Produktion von mehr Fahrzeugen zu opfern“, sagte Musk. Dank der Entwicklung selbstfahrender Systeme werde der Wert von Tesla-Fahrzeugen in Zukunft deutlich höher liegen. 15.000 US-Dollar für ein Upgrade für einen Autopiloten seien ein Schnäppchen im Vergleich zum Nutzwert der Systeme, sagte Musk.

Musk wiederholte mehrfach, dass autonom fahrende Systeme bis zum Jahresende besser als Menschen sein würden. Vergleichbare Prognosen hatte er in der Vergangenheit mehrfach gemacht, aber damit immer falsch gelegen. „Ich habe mich in der Vergangenheit geirrt, vielleicht täusche ich mich auch dieses Mal“, sagte er.

Grund für seinen Optimismus sei der Start der Fertigung des Computerchips Dojo. Bislang habe Tesla für Chips auf die Firma Nvidia zurückgegriffen. Die selbst entwickelten Dojo-Chips seien aber auf die Bedürfnisse von Tesla zugeschnitten. „Dojo ist auf die Auswertung von Videodaten optimiert“, sagte Musk. Tesla werde im kommenden Jahr mehr als eine Milliarde Dollar für Dojo ausgeben. „Wir haben eine wahrhaft schwindelerregende Menge an Videodaten, mit denen wir trainieren können“, sagte Musk.

„Wenn die Marktbedingungen stabil sind, denke ich, dass auch die Preise stabil bleiben. Wenn sie nicht stabil sind, werden wir niedrigere Preise haben“, sagt der Tesla-Chef. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Elon Musk

Zudem werde Tesla von dem jüngst von Musk gegründeten KI-Unternehmen xAI profitieren. Die Firma sei in der Lage, die besten KI-Forscher anzulocken, die Tesla allein nicht hätte gewinnen können. „Ich denke, dass xAI einen gewissen Wert für Tesla haben wird“, sagte Musk, ohne näher darauf einzugehen.

Das Handelsblatt hatte im Mai in mehreren Artikeln über 100 Gigabyte an Daten berichtet, die Informanten zugespielt hatten. Insgesamt umfassten die Tesla-Files 23.000 Dateien. Diese legen nahe, dass es bei Tesla deutlich größere Probleme mit dem Autopiloten geben könnte als bislang angenommen.

Die Daten enthalten mehr als 2400 Beschwerden über Selbstbeschleunigungen und mehr als 1500 Probleme mit Bremsfunktionen, darunter 139 Fälle von ungewollten Notbremsungen und 383 gemeldete Phantombremsungen infolge falscher Kollisionswarnungen. Die Zahl der Crashs liegt bei mehr als 1000.

Tesla-Quartalszahlen: Elon Musk präsentiert Rekordumsatz

Für das vergangene Quartal konnte Musk einen Rekord bekannt geben: Mit 24,9 Milliarden Dollar hatte das Unternehmen den höchsten Umsatz in der Firmengeschichte erreicht. Die von Tesla angestoßenen Preisnachlässe schmälerten jedoch die Marge. Die Rentabilität (Bruttomarge) ging auf 18,2 Prozent nach 19,3 Prozent im Vorquartal zurück. Das ist der niedrigste Wert in 16 Quartalen. Der Nettogewinn lag bei 3,15 Milliarden Dollar.

>> Lesen Sie hier: Elektromobilität: 15 Millionen E-Autos bis 2030 klappt wohl nicht – „Keine bezahlbaren und von Kunden gewünschten Fahrzeuge“

In Richtung von Volkswagen, BMW und Mercedes habe Musk zwei zentrale Ansagen gemacht, beobachtete Christian Koenig. Der Autoexperte hat für Porsche in Nordamerika gearbeitet und führt in Atlanta eine Beratung für Elektromobilität. Die Kampfpreise würden zunächst nicht aufgegeben. Gleichzeitig werde die Produktion im Tesla-Werk bei Berlin auf eine Million Fahrzeuge im Jahr verdoppelt. „Das ist eine doppelte Kampfansage an die deutschen Autobauer“, sagte Koenig.

Gegenüber von Analysten hatte Musk am Mittwoch gesagt, steigende Schulden von Kreditkarten-Kunden beunruhigten ihn. „Wir haben einfach keine Kontrolle über die Marktbedingungen“, sagte Musk. „Wenn die Marktbedingungen stabil sind, denke ich, dass auch die Preise stabil bleiben. Wenn sie nicht stabil sind, werden wir niedrigere Preise haben“, sagte Musk.

Kampfpreise von Tesla dürften anhalten

Analysten erwarten, dass Tesla seine aggressive Preispolitik bis weit ins nächste Jahr beibehalten wird – wenn nicht äußere Faktoren dazwischenkommen. So hatte sich Tesla vor wenigen Tagen mit führenden chinesischen E-Auto-Produzenten auf ein Abkommen verständigt, das den ruinösen Preiswettbewerb in China beenden soll.

Lesen Sie exklusiv hier alles zu den Tesla-Files:

16 Unternehmen, darunter BYD, Geely, Nio und Xpeng, unterzeichneten eine Absichtserklärung, einen „fairen Wettbewerb“ aufrechtzuerhalten und „abnormale“ Preise zu vermeiden. Ganz freiwillig ist der Konzern diesen Schritt allerdings nicht gegangen – zuvor hatte Peking Druck auf den Branchenverband CAAM ausgeübt.

In Nordamerika konnte Tesla zuletzt mit positiven Schlagzeilen rund um sein Supercharger-Ladenetzwerk und den eigenen Ladestandard NCAS von sich reden machen. Innerhalb weniger Wochen erklärten Ford, GM, Rivian, Volvo, VW und Mercedes-Benz, in Nordamerika das Tesla-Ladenetz nutzen und den Tesla-Standard unterstützen zu wollen.

Die guten Nachrichten und die starke Aktienkursentwicklung im Jahr 2023 darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Konzern vor zahlreichen Herausforderungen steht.

>> Lesen Sie hier: Tesla bleibt auf deutschem Elektroautomarkt vor VW

So ist die Modellpalette von Tesla nicht mehr frisch: Das neuste Modell ist das Model Y, das 2020 auf den Markt gekommen ist. Für das Model 3 wird ein Facelift erwartet. Aktuell machen die Mittelklassemodelle Model 3 und Model Y rund 96 Prozent an den weltweiten Verkäufen von Tesla aus.

Tesla-Quartalsbericht: Start vom Cybertruck weiter unklar

Die veralteten Oberklassemodelle Model S und Model X spielen bei den Verkäufen inzwischen nur noch eine Nebenrolle. Der langerwartete Cybertruck soll erst 2024 in großen Stückzahlen ausgeliefert werden. Zuletzt war in China, dem zweitwichtigsten Markt für Tesla, BYD zum größten Hersteller von Elektroautos aufgestiegen und damit an Tesla vorbeigezogen.

Musk machte keine konkreten Ankündigungen zum Cybertruck. „Wir bauen weiterhin Release-Kandidaten des Cybertrucks auf unserer letzten Produktionslinie in Austin“, sagte Musk. „Es ist immer schwierig, die Anlaufphase vorherzusagen, aber ich denke, dass wir sie nächstes Jahr in großen Mengen produzieren und das Auto noch in diesem Jahr ausliefern werden“, sagte der Tesla-Chef.

Mehr: Tata will neue Batteriefabrik in Großbritannien bauen

Erstpublikation: 19.07.2023, 22:37 Uhr (zuletzt aktualisiert: 20.07.2023, 02:24 Uhr).