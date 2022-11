Theranos Urteil im Betrugsskandal: Elizabeth Holmes muss mehr als elf Jahre ins Gefängnis

Das Start-up Theranos ging mit einer nicht funktionierenden Bluttest-Technologie an den Markt. Nun hat das Gericht das Strafmaß im Fall der Gründerin verkündet. Es fällt hart aus.

Der früheren Gründerin von Theranos drohen bis zu 20 Jahre Haft pro Anklagepunkt. (Foto: Reuters) Elizabeth Holmes

New York Es ist ein vergleichsweise hartes Urteil: Die ehemalige Gründerin des US-Bluttest-Start-ups Theranos muss mehr als elf Jahre ins Gefängnis. Dieses Strafmaß entschied das Bezirksgericht in San Jose, Kalifornien, am Freitag.

Die verhängte Strafe liegt weitaus näher an der von der Staatsanwaltschaft geforderten 15-jährigen Haftstrafe als an dem, was Holmes' Anwälte beantragt hatten. Diese hatten höchstens 18 Monate Gefängnis oder Hausarrest beantragt, unter anderem mit Verweis auf Holmes' Mutterschaft.

Bereits im Januar hatte eine Jury Holmes wegen vierfachen Betrugs und Verschwörung schuldig gesprochen. Sie sah den Betrug an ihren Investoren als erwiesen an. Der einstige Silicon-Valley-Star hatte den Geldgebern vorgegaukelt, mit einem einzigen Tropfen Blut bis zu 70 verschiedene Blutwerte – von Cholesterin bis hin zu Krebsindikatoren – analysieren zu können. Tatsächlich funktionierte die Technologie nie.