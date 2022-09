Thomas Schulz im Interview Bilfinger-Chef fordert AKW-Weiterbetrieb: „Optimal wäre eine Kanzlerentscheidung“

Düsseldorf Als neuer Vorstandschef des Industriedienstleisters Bilfinger freut sich Thomas Schulz derzeit über wachsende Umsätze. Denn als Dienstleister unter anderem für die Öl- und Gasindustrie profitiert der einst größte Baukonzern der Welt im Moment davon, dass zahlreiche Kunden aus der Branche wegen der Ukrainekrise ihre Kapazitäten ausbauen wollen. „Jetzt bekommen wir wieder zahlreiche Aufträge aus dem Öl- und Gassektor für Instandhaltungen und Aufarbeitungen“, sagte Schulz im Gespräch mit dem Handelsblatt. Dabei sei der Konzern noch bis Februar davon ausgegangen, dass sich der Markt seitwärts entwickle. „Jetzt wird investiert“, so Schulz.

Sorge bereitet dem 57-Jährigen allerdings die Energieversorgung der deutschen Wirtschaft, vor allem während der Wintermonate. Dass die Bundesregierung zögert, die Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke angesichts der zu erwartenden Gasknappheit zu verlängern, stößt bei dem Manager auf wenig Verständnis. „Bis heute hat die Politik noch keine Entscheidung getroffen, sondern erklärt, dass ein Weiterbetrieb der AKWs nicht machbar sei“, so Schulz. „Dies trägt zur Verwirrung der Öffentlichkeit bei.“

Auch die Betreiber der Atomkraftwerke nimmt der Bilfinger-Chef in die Pflicht. Es sei auch ihre Aufgabe, der Bevölkerung zu erklären, was technisch machbar sei und welche rechtlichen Voraussetzungen dafür nötig sind. „Ich verstehe auch nicht, warum deutsche Kraftwerksbetreiber und die Politik nicht sofort ein Anforderungsprofil ausgearbeitet haben, in dem klar definiert ist, was die Branche konkret braucht, um die bestehenden AKWs ein halbes Jahr oder noch länger laufen zu lassen“, so der Vorstandschef. Im Ausland herrsche der Eindruck: „Die Deutschen wollen das einfach nicht.“

Herr Schulz, als Industriedienstleister ist Bilfinger auch am Rückbau von Atomkraftwerken beteiligt. Wie schwierig ist es denn, den Rückbau zu stoppen und die Laufzeiten deutscher AKWs zu verlängern?

Man muss dabei unterscheiden zwischen den Atomkraftwerken, die noch am Netz sind und technisch, auch sicherheitstechnisch, weiterlaufen könnten. Und dann gibt es jene Anlagen, die schon abgeschaltet sind und erst reaktiviert werden müssten. Im ersten Fall, das betrifft drei deutsche AKWs, wäre es relativ einfach, diese noch ein bis zwei Jahre laufen zu lassen. Da geht es im Wesentlichen um eine politische Entscheidung und um die Genehmigungsverfahren, die die Politik zügig vereinfachen könnte. Mit der Verlängerung der Laufzeiten bieten wir – anstatt eigenproduzierte Energie zu verknappen – wieder mehr Energie an. Und das würde dazu beitragen, die Energiekosten zu senken. Dieser positive Effekt wiederum würde die deutsche Industrie wieder wettbewerbsfähiger machen und private Haushalte entlasten. Und als weiterer Sondereffekt ist davon auszugehen, dass sich die Inflation abschwächen könnte.

Und wie sieht es bei den anderen aus, die schon abgeschaltet sind?

Das wiederum ist eine technische Frage, die zunächst die Betreiber beantworten müssen. Wir bei Bilfinger sind die Projektfirma, die Kraftwerke im Auftrag von Betreibern entweder zurückbaut oder neue Anlagen einrichtet. Nach unserer Erfahrung müsste bei den Kraftwerken, die längere Zeit vom Netz sind, ein größerer technischer Aufwand betrieben werden, um sie wieder hochzufahren. Zudem sind vielfach die Mitarbeiter nicht mehr vorhanden, um diese Anlagen zu betreuen. Wichtig ist die Frage, ob sich die bestehenden Prüfprotokolle weiterführen lassen. Geht das nicht, ist der Aufwand einer Wiederinbetriebnahme natürlich erheblich. Da gibt es auch einen Kipppunkt, an dem es sich nicht mehr lohnt.

Aber nicht nur die Politik sträubt sich, sondern auch die Energieversorger selbst, die einen Weiterbetrieb mehr oder weniger ausgeschlossen haben.

Ich verstehe auch nicht, warum deutsche Kraftwerksbetreiber und die Politik nicht sofort ein Anforderungsprofil ausgearbeitet haben. Da wäre klar definiert, was die Branche konkret braucht, um die bestehenden AKWs ein halbes Jahr oder noch länger laufen zu lassen. Das wird im Ausland immer wieder kritisiert. Dort herrscht der Eindruck: Die Deutschen wollen das einfach nicht.

Vita Der Manager Der studierte Bergbauingenieur startete seine Managementkarriere als Bereichsleiter beim schwedischen Maschinenbauer Svedala und absolvierte mehrjährige Stationen bei Sandvik sowie beim dänischen Bergbauausrüster FLSmidth, wo er neun Jahre lang als CEO fungierte. Am 1. März übernahm Schulz den Vorstandsvorsitz bei Bilfinger. Das Unternehmen Bilfinger wurde weltweit bekannt als Bauunternehmen, richtete sein Geschäftsmodell nach mehreren Korruptionsskandalen aber neu aus. Heute bietet der SDax-Konzern Industriedienstleistungen an und konzipiert, betreibt und wartet Anlagen im Auftrag von Kunden vor allem aus der Prozessindustrie. Dabei bedient Bilfinger Kunden aus den Branchen Chemie/Petrochemie, Energie/Versorgung, Öl/Gas, Pharma/Biopharma, Metallurgie und Zement.

Wo sehen Sie die Schuld für die Misere?

Bis heute hat die Politik noch keine Entscheidung getroffen, sondern erklärt, dass ein Weiterbetrieb der AKWs nicht machbar sei. Dies trägt zur Verwirrung der Öffentlichkeit bei. Ohne eine klare politische Entscheidung, insbesondere seitens des Bundeskanzlers, kann aber keine belastbare unternehmerische Planung erfolgen. Da habe ich volles Verständnis für die Betreiber, gerade bei einer so komplexen Technologie. Läge aber jetzt zeitnah eine Entscheidung von Regierung und Bundestag vor, könnten die Betreiber einen Aktionsplan entwickeln, der aufzeigt, unter welchen Kriterien ein Weiterbetrieb möglich ist. Es wäre dann die Aufgabe der Betreiber, hier aufzuklären und klar zu sagen, was unter welchen Bedingungen und Kosten machbar ist. Dann müsste die Regierung Farbe bekennen. Selbst Japan vollzieht den Ausstieg aus dem Ausstieg und geht zurück zur Atomenergie.

Die großen Energieversorger in Deutschland wären an ihrem AKW-Geschäft fast pleitegegangen und wollen jedes Risiko vermeiden. Muss der Staat das Risiko also auch noch übernehmen?

Die Politik diskutiert eine Gasumlage in Höhe von bis zu 34 Milliarden Euro. Aus meiner Sicht wäre es nicht gleichermaßen teuer, wenn wir unsere bestehenden Atomkraftwerke weiter laufen lassen würden. Es ist doch den Menschen in unserem Land nicht zu erklären, dass sie sich in den kommenden Monaten als Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie auch hausgemachter Fehler in der deutschen Energiepolitik finanziell extrem zurücknehmen und sparen müssen. Ebenso ist nicht zu erklären, wenn aus der Politik Vorschläge kommen, sich anstelle mit der Dusche mit dem Waschlappen zu reinigen – während wir bestehende und sichere Kapazitäten zur Energieerzeugung gleichzeitig und noch dazu in den Wintermonaten stilllegen.

Aber der Atomausstieg wurde seinerzeit doch von der großen Mehrheit der „Leute im Land“ befürwortet.

Gewichtige Teile der Grünen, aber leider auch industrieferne linke Kreise haben in den vergangenen Jahrzehnten eine Atmosphäre erzeugt, in der die Industrie das Nachsehen hat. Und schauen Sie sich einige Beiträge in der TV-Berichterstattung an: Wenn dort über Industrie berichtet wird, sind die Bilder häufig geprägt von viel Staub und Schmutz – und weniger von ökologischer Effizienz. Das prägt die öffentliche Meinung und senkt das gesellschaftliche Verständnis für die wirtschaftliche Bedeutung und die Anliegen der Industrie.

Sehen Sie die Schuld etwa bei den Medien?

Sicherlich hat auch die mediale Berichterstattung zu dieser Stimmung beigetragen. Aber wir in den Unternehmen sollten auch vor unserer eigenen Haustüre kehren: Da hat die Wirtschaft selbst einfach eine Schweigespirale in Gang gesetzt – warum auch immer. Vielleicht liegt es an der Globalisierung, dass viele Unternehmen sich nicht mehr genügend auf ihren Heimatmarkt fokussieren. Das zeigt sich auch beim Fachkräftemangel: Früher galt man mit einem Hauptschulabschluss als schlecht vermittelbar, heute werden diese jungen Menschen dringend benötigt. Erfreulicherweise kommt es hier aber zu einem Umdenken, und gerade die Industrie wird zu einem attraktiven Arbeitgeber.

Sie waren in den Jahren vor Ihrem Amt als Bilfinger-Chef nur im Ausland unterwegs, zuletzt als Vorstandschef des dänischen Bergbautechnik-Herstellers FLSmidth. Wie blickt man dort auf Deutschland?

Ich habe das Gefühl, dass wir wieder in eine regulatorische Zeit zurückfallen, in der wir überall kleine Schilder aufhängen, auf denen steht: „Das Betreten der Grünfläche ist verboten – Eltern haften für ihre Kinder.“ Eine solche Mentalität wirkt sich nachteilig auf den Wirtschaftsstandort Deutschland aus. Viele Unternehmen und auch Führungskräfte aus dem Ausland wollen in einer solchen Kultur nicht leben. Während etwa in den USA viel darüber gesprochen wird, was alles möglich ist, richtet sich der Blick in Deutschland fast ausschließlich auf die Gründe, warum etwas nicht möglich sein soll. Aus Sicht der mir zugänglichen politischen und wirtschaftlichen Kreise in anderen Ländern wird in Deutschland eher eine Bestrafungs- anstelle einer Motivationskultur gepflegt.

Wie sieht Ihre Antwort auf die Atomdebatte aus?

Optimal wäre eine Kanzlerentscheidung, die drei bestehenden AKWs zunächst zwei oder drei Jahre weiter laufen zu lassen. Das würde auch guten Willen bei der Bevölkerung erzeugen. Jeder würde sehen: Die Bundesregierung hat sich bei dem Thema gestreckt. Dann bin ich als Bürger auch bereit, mich selbst zu strecken und unbequeme Sparmaßnahmen mitzutragen – nicht weil mir der Staat das vorschreibt, sondern weil wir eine Gemeinschaft sind und ein gemeinsames Ziel haben.

Sie beklagen also auch ein kommunikatives Problem?

Ja, eine bessere Informationspolitik für die Bevölkerung wäre sehr wichtig. Die Politik muss klarmachen, warum es ein vermindertes Gasaufkommen gibt, was man dagegen macht und wofür wir die verbleibenden Mengen einsetzen wollen – und auch, wie die Alternativen aussehen. Darüber sprechen wir in Deutschland immer noch viel zu wenig. Die Investitionen in alternative Energiequellen sind richtig und ein Muss, gleichzeitig sollten konventionelle Energiequellen aber nur in dem Maße heruntergefahren werden, wie neue Energiequellen als stabile und kosteneffiziente Alternativen hochgefahren werden können.

Herr Schulz, vielen Dank für das Interview.

