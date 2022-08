Thyssen-Krupp, Salzgitter, Arcelor-Mittal Steigende Preise bescheren Stahlkochern rekordverdächtige Gewinne

Düsseldorf Das Jahr 2022 hat der deutschen Stahlindustrie bislang üppige Gewinne beschert. Allein beim größten deutschen Produzenten Thyssen-Krupp hat sich das Betriebsergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebit) in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 1,4 Milliarden Euro fast verfünffacht, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Ähnliche Zahlen meldete am gleichen Tag auch der zweitgrößte Hersteller Salzgitter, dessen Ebit zwischen Januar und Juni sich auf eine knappe Milliarde Euro mehr als verdreifachte. Auch der weltgrößte Stahlproduzent Arcelor-Mittal verzeichnete im ersten Halbjahr steigende Gewinne – wenngleich das Plus wegen der größeren geografischen Diversifizierung mit gut 26 Prozent auf rund 8,9 Milliarden US-Dollar nicht so üppig ausfällt wie bei der deutschen Konkurrenz.

Dabei ist beachtlich, dass in allen drei Fällen die verkauften Mengen abgenommen haben. Im Fall der Stahlsparte von Thyssen-Krupp etwa lag sowohl der Auftragseingang als auch der Absatz unter Vorjahr, weil die Autoindustrie aufgrund von Lieferengpässen bei anderen Vorprodukten weniger Stahl eingekauft hat.

Die Hersteller erzielten ihre guten Ergebnisse also nicht wegen einer hohen Nachfrage, sondern vor allem aufgrund gestiegener Preise. War eine Tonne warmgewalzter Stahl vor der Coronapandemie noch für weniger als 500 Euro zu haben, sind aktuell rund 800 Euro fällig. Damit verlässt der Stahlpreis zwar das Rekordniveau von mehr als 1400 Euro im April, ist aber immer noch mehr als auskömmlich für die Produzenten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Finanzchef Klaus Keysberg geht indes davon aus, dass die Nachfrage zügig wieder anziehen wird. „Wir sehen eine Entspannung bei der Lieferkettensituation, ebenso in der Logistik“, sagte der Manager am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. „Wir rechnen damit, dass wir in den Zahlen für das vierte Quartal wieder einen Anstieg der Abrufe aus der Automobilindustrie sehen werden.“

Stahlkonzerne bangen um die Gasversorgung

Entsprechend optimistisch sind die Stahlhersteller für das Gesamtjahr. So geht der Ruhrkonzern davon aus, im laufenden Jahr einen hohen dreistelligen Millionenbetrag als Jahresüberschuss zu erzielen. Auch Salzgitter rechnet mit rekordverdächtigen Erlösen. So prognostiziert der SDax-Konzern für das Gesamtjahr einen Vorsteuergewinn zwischen einer Milliarde und 1,2 Milliarden Euro.

Bis zu 1,2 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern sagt der Stahl-Konzern Salzgitter für 2022 voraus.

In beiden Fällen stehen die Vorhersagen aber unter Vorbehalt. So sagte Salzgitter-Finanzvorstand Burkhard Becker am Donnerstag: „Bei aller Freude über das herausragende Ergebnis verkennen wir nicht die Risiken infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine.“ Diese zeigten sich neben Störungen in den Lieferketten auch in einer möglichen Eskalation der Gaskrise.

Für die Stahlbranche ist die Versorgung mit Erdgas essenziell, sowohl für den Betrieb von Kokereien als auch in späteren Phasen der Wertschöpfung, etwa für die Weiterverarbeitung von Stahl in Schmiedepressen und Walzanlagen. Entsprechend besorgt blicken die Unternehmen auf die sinkenden Gaslieferungen aus Russland: Fallen die Lieferungen aus, ohne dass es Alternativen gibt, droht bei den großen Herstellern ein Produktionsstopp.

Thyssen-Krupp-Finanzchef Keysberg betonte, der Konzern arbeite daran, alternative Bezugsquellen zu erschließen. „Da ist noch ein gewisser Weg zu gehen“, so der Manager. „Aber wir haben auch noch eine gewisse Zeit.“

Mehr: „Gleicher Stahl, aber CO2-neutral“: Saar-Stahlwerke verabschieden sich vom Hochofen