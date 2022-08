Togg Türkisches Elektroauto: Minister gibt Verkaufsdatum bekannt

Kommt der „türkische Tesla“ wirklich? Der Industrieminister in Ankara scheint davon überzeugt. Das Werk südlich von Istanbul soll schon bald die ersten Togg-Modelle produzieren.

Optisch erinnert das Modell an den Ford Edge oder das Modell Grand Cherokee der Marke Jeep. (Foto: TOGG) Togg-Elektroauto

Istanbul Das türkische Elektroauto gehört zu den ambitioniertesten Projekten der Automobilbranche in den vergangenen Jahren. Im Schatten heftiger wirtschaftlicher Turbulenzen in der Türkei hat der ehemalige Bosch-Manager Gürcan Karakas innerhalb von zwei Jahren ein Modell entwickelt, das den türkischen Hersteller Togg in die Liga der innovativen Automobilproduzenten katapultieren soll.

Lange wurde gerätselt, wann das Auto wirklich auf den Markt kommt. Nun hat Industrie- und Technologieminister Mustafa Varank das Geheimnis gelüftet: In der Türkei werde der Togg im März nächsten Jahres auf die Straße kommen.

Varank kündigte an, dass das im Bau befindliche Werk in Gemlik am 29. Oktober eröffnet werden soll. Mit Abschluss des Zertifizierungsprozesses sollen dann die ersten Fahrzeuge vom Band rollen, dann könnte der Verkauf der Togg-Fahrzeuge im März 2023 beginnen.

Elektro zum Preis eines Verbrenners