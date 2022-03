Traditionskonzern „Eine Fundgrube“ – Ex-Siemens-Manager Taro Shimada muss jetzt Toshiba retten

Tokio Früher hat Taro Shimada für Siemens in Japan die Sparte für digitale Fabriken geleitet. Seit diesem Monat ist er als Chef des Traditionskonzerns Toshiba für den kompliziertesten Sanierungsfall Japans zuständig – der am Donnerstag noch schwieriger geworden ist.

Denn da lehnten die Aktionäre den Vorschlag des Verwaltungsrats ab, das Unternehmen in zwei Teile aufzuspalten. „Basierend auf den Meinungen der Aktionäre werden wir alle strategischen Optionen zur Steigerung des Unternehmenswerts prüfen“, versprach Shimada.

Damit geht die langjährige Krise des Mischkonzerns Toshiba in eine neue Runde. Dies war schon der zweite Plan, der bei den Aktionären durchfiel. 2021 hatte ein von firmenfremden Direktoren besetzter Strategieausschuss eine Dreiteilung vorgeschlagen, um Entscheidungstempo und Firmenwert zu erhöhen. Nach einem Aufschrei aktivistischer Fonds legte der Vorstand im Februar dann die Idee vor, Toshiba als Infrastrukturunternehmen weiterzuführen und elektronische Geräte und Halbleiter abzuspalten.

Nun muss Shimada im Kampf der unterschiedlichen Interessen einen neuen Plan ausarbeiten, wie dem 146 Jahre alten Unternehmen neues Leben eingehaucht werden kann.

Die Anteilseigner lehnten am Donnerstag zudem den Antrag des Großaktionärs 3D Investment Partners ab, dass der Verwaltungsrat insbesondere die Privatisierung des Konzerns durch einen Verkauf an Investoren prüfen sollte. Damit wurde wenigstens ein Szenario verworfen, das Japans Establishment ängstigt: die Filetierung des Konzerns.

Toshiba sei „eine Fundgrube“

„Ich freue mich darüber, dass das Delisting abgelehnt wurde“, sagt Hideki Wakabayashi, Professor für Technologiemanagement an der Tokyo University of Science. Die vorgeschlagene Zweiteilung ist für ihn zwar auch zweischneidig. „Aber jedenfalls gibt es keine Schau wie bei der Zerlegung eines Thunfisches.“

Denn der Verkauf der besten Stücke des Konzerns an die Meistbietenden wäre eine mögliche und womöglich lukrative Strategie, die ein Private-Equity-Fonds verfolgen könnte. Immerhin verfügt Toshiba als traditioneller Mischkonzern über viele Sparten, die sich noch versilbern ließen. Oder wie Konzernchef Shimada es bei seinem Amtsantritt ausdrückte: Toshiba sei „eine Fundgrube“.

So wurden diese Woche der chinesische Konzern Midea und der US-Konzern Otis als mögliche Käufer für Toshibas Aufzugsparte ins Spiel gebracht. Doch Shimada als Digitalexperte sieht in den Teilen nicht Verkaufsobjekte, sondern ein großes Ganzes, das sich für einen Neustart des Konzerns nutzen lässt. „Wenn wir die darin verborgene Technologie zum Laufen bringen, werden wir sicherlich ein Comeback schaffen können“, versprach er.

Die Niederlage des Verwaltungsrats sieht Jesper Koll, Direktor des Onlinebrokers Monex Securities, für Shimada als das „beste Ergebnis. Jetzt kann er wahre Führung zeigen, die Zukunft von Toshiba liegt in seinen Händen, nicht in den Händen der Aktionäre.“ Und Koll traut Shimada zu, den schlingernden Konzern wieder zu stabilisieren. „Shimada ist einer der ganz wenigen japanischen Führer, die sich in einer Diskussion mit Elon Musk oder Peter Thiel behaupten können.“

Toshiba ist ein tief verunsichertes Unternehmen

Der Gelobte ist sich seiner Rolle bewusst. „Ich bin der erste Präsident Toshibas, der digitale Technologie versteht“, sagte er am 1. März. Sein Vorgänger war mit Satoshi Tsunakawa ein Firmeninsider, der den Weg für Shimada frei machte. Dessen Vorgänger wiederum war ein Investmentbanker, der Shimada 2018 von Siemens abwarb, bevor Aktionärsaktivisten ihn aus dem Amt jagten.

>>> Lesen Sie hier: Toshiba-Chef tritt im Streit um Konzernumbau ab

Dabei muss der Neue an der Spitze ein tief verunsichertes Unternehmen bewegen, das seit der japanischen Atomkatastrophe im Jahr 2011 immer weiter in die Krise taumelte. Mit der Kernschmelze in Fukushima erlebte auch die große Kernkraftwerksparte ihre Katastrophe. 2015 flog dann zudem noch ein Bilanzskandal auf, der Toshibas Ruf zerstörte.

2017 wurde der Konzern durch die Pleite seiner amerikanischen Atomkraftwerkstochter Westinghouse selbst fast ruiniert. Nur durch den Verkauf seiner hochprofitablen Speicherchipsparte, das heute Kioxia, konnte Toshiba sich retten. Seither versucht das Management, aus der Resterampe ein funktionierendes Geschäftsmodell zu entwickeln.

Mit einer Gewinnmarge von 3,7 Prozent in den ersten neun Monaten des Ende März abgelaufenen Bilanzjahres ist immerhin diese Negativserie gestoppt. Aber der Dauerstreit mit den Aktionärsaktivisten über den richtigen Weg erschwert die Arbeit. Doch Koll hofft, dass Shimada nun bei Toshiba das wiederholen könne, was Kazuo Hirai bei Sony geschafft habe.

Hirai hat Sony in einer tiefen Krise übernommen und die Grundlage zu den heutigen Gewinnrekorden gelegt. Aber die Herausforderung ist groß, das weiß auch Koll: „Shimada muss Charisma entwickeln und Toshiba tatsächlich mit seiner eigenen Vision führen, anstatt nur verwirrten Aktionären zu folgen.“

