Traton Vom Arbeiterkämpfer zum Integrator: Wie Bernd Osterloh VWs LKW-Marken zusammenführt

Düsseldorf Noch vor einem guten Jahr verging eigentlich keine Woche, in der Bernd Osterloh nicht für Schlagzeilen im Zusammenhang mit Volkswagen sorgte. Neuer Streit mit Konzernchef Herbert Diess, schleppender Golf-Anlauf, Software-Ärger bei den neuen Elektromodellen – das waren die Standardthemen des früheren Betriebsratsvorsitzenden von Volkswagen.

Doch vor einem Jahr hat der 65-Jährige die Seiten gewechselt und steht nun als Personalvorstand der Lastwagen-Sparte Traton auf der Seite des Unternehmens – der „dunklen“ Seite, wie es auch heute noch im VW-Betriebsrat in Wolfsburg heißt. Ein Jahr lang hat sich Osterloh bewusst zurückgehalten und war kaum in der Öffentlichkeit vertreten. Nun ist es mit dieser Zurückhaltung vorbei, Osterloh gibt wie zu Volkswagen-Zeiten wieder Interviews.

Allerdings zu etwas anderen Themen. Zur aktuellen Situation im VW-Konzern will er sich nicht äußern. „Da bin ich draußen“, begründet er das Stillschweigen im Gespräch mit dem Handelsblatt. Seine Nachfolgerin Daniela Cavallo rufe ihn nicht an, sie brauche seinen Rat nicht. In Wolfsburg sei er nur noch privat zu Hause, sein Schreibtisch stehe jetzt in der Traton-Zentrale in München.

Bernd Osterloh gibt sich jetzt als jemand, für den sich das gesamte Leben ausschließlich um Lastwagen dreht. Zu einem gewissen Grad ist er auch zum Lobbyisten für die Lkw-Branche geworden. Etwa wenn er sich mehrere Tage am Stück in Berlin aufhält und mit Politik und Verbänden um den Ausbau des Ladenetzes für elektrische Lastwagen ringt. „Dabei geht es am Ende doch auch um Arbeitsplätze“, sagt Osterloh. Sich darum zu kümmern, sei schließlich sein Job als Personalvorstand der Volkswagen-Tochter Traton.

Schwierige Themen in Osterlohs erstem Jahr

Das erste Jahr in München war für den früheren VW-Betriebsratsvorsitzenden alles andere als einfach. Das lag weniger an ihm selbst als an den schwierigen Themen, die lange Zeit die Lkw-Holding aus dem Volkswagen-Konzern beherrschten. Der schwedische Lkw-Hersteller Scania und MAN aus München bilden den wesentlichen Kern der Gruppe. Dazu kommt noch die brasilianische Tochter, die ihre Lastwagen unter der Marke Volkswagen in Südamerika verkauft und seit dem vergangenen Jahr auch der US-Hersteller Navistar.

Die Zusammenarbeit zwischen Scania und MAN wollte nicht so recht funktionieren. Das Misstrauen zwischen beiden Seiten ist groß: Scania ist seit Jahren der Renditekönig in der gesamten Lkw-Branche. Im Gegensatz dazu hat MAN in den zehn Jahren Zugehörigkeit zum Volkswagen-Konzern Verluste in Milliardenhöhe aufgetürmt. Deshalb wurde dem bayerischen Lkw-Hersteller im vergangenen Jahr ein strenges Sparprogramm verordnet: 3500 Stellen werden allein in der Bundesrepublik gestrichen.

Wenig hilfreich war das ständige Kommen und Gehen in der Traton-Führungsetage. Bernd Osterloh gehört zu der Gruppe von Managern, die im vergangenen Jahr bei der Lkw-Holding neu eingesetzt worden waren. An der Spitze der Sparte steht inzwischen Christian Levin, der seinen Chefposten bei Scania trotz der Beförderung zum Traton-Vorstandsvorsitzenden behalten hat. Was bei MAN in München natürlich anfänglich die Sorge auslöste, nun vollends unter die Kuratel der schwedischen Schwester gestellt zu werden.

Bernd Osterloh sieht die Personalentscheidungen an der Spitze von Traton als kein großes Problem. „Allen ist klar, dass etwas passieren muss“, betont der Personalvorstand. In der gesamten Gruppe müsse die Kooperation untereinander vorangetrieben werden, um in viel größerem Umfang als bisher Synergien zu schaffen. „Da haben wir noch riesige Möglichkeiten“, ergänzt Osterloh. Dabei stehe die gesamte Gruppe im Vordergrund, nicht die einzelnen Marken.

Osterloh glaubt, dass er wegen seiner Vergangenheit als Betriebsratsvorsitzender des Konzerns auf der Position des Traton-Personalchefs eine Vermittlerrolle einnehmen kann – besonders dann, wenn es um strittige Fragen geht. „Da hilft es, dass man sich kennt“, meint er in Bezug auf seine Verhandlungspartner in den Traton-Betriebsräten und bei der IG Metall. Standortsicherungsverträge für einzelne Werke seien so zügig abgeschlossen worden. Auch mit der Lehrlingsausbildung bei MAN gehe es voran.

Der Ukrainekrieg machte die Jahrespläne zur Makulatur

Im Januar und im Februar habe es eigentlich so ausgesehen, dass die gesamte Traton-Gruppe vor einem guten Jahr stehen würde. „Auch MAN ist gut gestartet, es gibt einen riesigen Auftragsbestand“, erläutert Osterloh. Doch dann kam der Krieg in der Ukraine, alle Jahrespläne wurden plötzlich Makulatur. Wie in etlichen Pkw-Fabriken des VW-Konzerns fehlten vor allem in deutschen MAN-Fabriken die Kabelbäume aus der Ukraine. Deshalb ruhte die Produktion bei MAN über Wochen.

Nun werden in München und andernorts tatsächlich Lastwagen produziert, weil die Teilelieferungen aus der Ukraine wieder aufgenommen werden konnten. Damit blickt Bernd Osterloh auch wieder etwas optimistischer auf den Rest des Jahres. Ein Teil der verlorengegangenen Produktion könnte vielleicht wieder aufgeholt werden.

Osterloh will in seiner neuen Funktion als Traton-Vorstand dafür sorgen, dass es mit dem Elektroantrieb bei Lastwagen schneller als gedacht vorangeht. Für ihn steht außer Zweifel, dass sich der Batterieantrieb auch bei großen schweren Lastwagen auf der Fernstrecke durchsetzen wird. „Die Fahrer müssen ihre gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen einlegen. Diese Zeit kann für das Laden der Batterie genutzt werden“, gibt sich Osterloh überzeugt. Für die Kombination aus Brennstoffzelle und Wasserstoff sieht er nur wenige Einsatzmöglichkeiten.

Busse im Nahverkehr werden auf jeden Fall elektrisch. 2024 will MAN zudem seinen ersten großen elektrischen Fern-Lkw auf die Reise schicken. Ähnliche Pläne gibt es bei Scania. Eine Reichweite von etwa 400 Kilometern sei anfänglich realistisch, so Osterloh. Mit späteren Batteriegenerationen würden bis zu 1000 Kilometer möglich. Es fehle nur noch das Ladenetz, mit dem sich Hunderttausende von Lastwagen regelmäßig aufladen lassen. Dem Aufbau dieser Ladeinfrastruktur will sich Osterloh nun ebenfalls zuwenden.

Der Traton-Personalvorstand wird auch die elektrischen Prototypen testen, um sich selbst ein Bild von den Fahreigenschaften der neuen Lkw-Generation machen zu können. Dass er keinen Brummi-Führerschein besitzt, hat sich offenbar bislang nicht als Nachteil erwiesen. Osterloh: „Bei uns auf dem Testgelände ist das kein Problem.“

